Milyonların merakla beklediği gün geldi çattı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı bugün saat 14.00'te başlıyor. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak?

ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETLİYE MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplanıyor.

VEDAT BİLGİN BAŞKANLIĞINDAN KRİTİK TOPLANTI

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için saat 14.00'te bir araya gelecek. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlık edecek.

PRİM DESTEĞİ MASAYA GELECEK

Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 253 liraya yükselmişti. Brüt asgari ücret de 3 bin 577 liradan 5 bin 4 liraya çıkmıştı. Ocak'ta ücretler için vergi desteği hayata geçerken, ara zamda da bir prim desteği üzerinde duruluyor.

1.626 TL KESİNTİ VAR

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,08 lirasını ise işveren İşsizlik Sigortası Fonu kalemi oluşturuyor. 5 bin 4 liralık brüt ücretten işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve İşsizlik Sigortası Fonu'na da yüzde 1 kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak ödeniyor.

PRİM FORMÜLÜ İLE % 38 ARTIŞ

Hem işçi hem de işverenden yapılan prim ve İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri toplandığında rakam bin 626 lira 30 kuruşa ulaşıyor. Bu miktarın tamamının ya da bir kısmının belli bir süre alınmaması formülleri bulunuyor. Tamamının alınmadığı formülde asgari ücret 5 bin 879 lira 70 kuruşa ulaşabiliyor. Bu da asgari ücretlinin eline geçecek parayı yüzde 38.24 artırıyor. Prim desteğinin işletme büyüklüğüne göre farklılaşması üzerinde de duruluyor. Küçük işletmelerde desteğin daha fazla olabileceği belirtiliyor.

ENFLASYON FARKI YANSITILIRSA

Asgari ücret artışında konuşulan formüllerden biri, yıllık 'enflasyon farkı'nın yansıtılması. Bu formülde Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, şu ana kadar gerçekleşen yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı formülü uygulanırsa asgari ücrete yüzde 23 (73.50-50.5) zam olabilecek. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 232 lira 68 kuruşu bulacak. Burada da yine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan destek yapılması söz konusu olabilecek.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE

Asgari ücretteki artışa ilişkin formüllerden biri yılbaşından bu yana gerçekleşen enflasyon oranının yansıtılması. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Bu oranda artış yansıtılırsa da net asgari ücret 5 bin 769 liraya çıkabilecek. Burada da yine İşsizlik Fonu'ndan destek olabilecek.

6 BİN TL OLUR MU?

Hem prim desteği hem de işverenin katkısıyla asgari ücretin net 6 bin liraya çıkabileceği de konuşuluyor. Kesin sonuç için bugünkü toplantı bekleniyor. Alınacak kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Yeni tutar 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek. İşçiler yeni maaşlarını Ağustos'tan itibaren cebine koyacak.

ZAM SENARYOLARINA GÖRE ÜCRET NE OLACAK?

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 20 5.104,08 TL

Yüzde 21 5.146,61 TL

Yüzde 22 5.189,14 TL

Yüzde 23 5.231,68 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 24 5.274,21 TL

Yüzde 25 5.316,78 TL

Yüzde 26 5.359,28 TL

Yüzde 27 5.401,81 TL

Yüzde 28 5.444,35 TL

Yüzde 29 5.486,88 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 30 5.529,42 TL

Yüzde 31 5.571,95 TL

Yüzde 32 5.614,48 TL

Yüzde 33 5.657,02 TL

Yüzde 34 5.699,55 TL

Yüzde 35 5.742,09 TL

ZAM ORANI YENİ ÜCRET

Yüzde 36 5.784,62 TL

Yüzde 37 5.827,15 TL

Yüzde 38 5.869,69 TL

Yüzde 39 5.912,22 TL

Yüzde 40 5.954,76 TL

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI (TL/AY)

Asgari ücret 5.004,00

SGK primi % 14 700,56

İşsizlik sig. primi % 1 50,04

Kesintiler toplamı 750,60

Net asgari ücret 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret 5004,00

SGK primi % 15,5 (işveren payı) 775,62

İşsizlik sig. pr. işveren % 2 100,08

İşverene toplam maliyet 5.879,70

KESİNTİLER TOPLAMI 875,70