Asgari ücret tespit komisyonu işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla Asgari Ücret 2023 Temmuz ara zammını görüşmek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantı sonrası Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak'ın; ''Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz.'' dediği görüşmenin 2. toplantı günü ve saati belli oldu. İşte Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı günü ve saati...