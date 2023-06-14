Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran 2023 tarihinde ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Görüşme sonrası belli olmayan ''Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı ne zaman, saat kaçta?'' sorusu ise yanıt buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısını 19 Haziran'da gerçekleştirecek.
2023'ün ilk 6 ayı geride kalırken, milyonların gözü yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) heyetleri yer aldı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıda TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti.
İkinci toplantı 19 Haziran'da yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısından önce açıklamalarda bulunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, bayramdan önce asgari ücreti belirlemek istediklerinin altını çizmişti. İlk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ üyesi Veli Solak da sürecin bayramdan önce bitmesini istediklerini belirterek, "İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir" mesajını vermişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran'da saat 14.00'te gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.
Asgari ücret belirleme süreci çerçevesinde yapılacak dört toplantı ile işçi tarafı asgari ücret talebini iletecek. İşveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşarak kendi taleplerini dile getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktaracak.