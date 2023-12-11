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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 10:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! Zam yüzde kaç olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Hükümet tarafı işçi ve işveren heyetiyle saat 14.00'te bir araya gelecek. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Pazarlık 15 bin 735 liradan başlayacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda yeni ücret karara bağlanacak. Görüşmeler öncesi Başkan Erdoğan hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte adım adım asgari ücret maratonu.

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