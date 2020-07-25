Altında yükseliş sürecek mi? Altın uzmanından tüyolar...

25.07.2020 11:21

Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ile Çin-Amerika arasındaki gerilim, altına rekor üstüne rekor kırdırıyor. Günlerdir yükselen gram altın, dün 419 lirayla rekor kırdı. Peki altında bu yükseliş devam edecek mi? Altın için alım mı satım zamanı mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş merak edilen soruları cevapladı. İslam Memiş, “Bu yükseliş eylül ve ekim aylarına kadar devam edecek. Genişlemeci politikalar devam ediyor. Faiz ortada net şekilde görünüyor ve merkez bankalarının verdiği teşvikler ortada. Özellikle dolarında dünyada değer kaybediyor olması altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor.” ifadelerini kullandı.