Altın fiyatları rotasından sapacak! Yörüngesi iyice değişiyor denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Agresif hareketlerle en az...
Yüz binlerce kişinin yatırım yaptığı altın şüphesiz ki dünyanın en kıymetli madenlerinden birisi. Yeni ayla altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülürken yatırımcılar fiyatlar için yapılan yorumlara odaklandı. Analistler ve uzmanlar hem döviz kurları hem de altın fiyatlarının seyri hakkında çeşitli tahmin ve analizlerde bulunuyor. Bahar ve yaz aylarıyla birlikte şaşırtan bir grafik çizen altındaki son durum yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Fiyatlarda yeni gelişmeler yaşanırken uzman isimler fiyatların gelecek günlerde nasıl olacağını yatırımcılar için yorumladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurları hakkında son analizlerini yatırımcılarla paylaştı.
Altın fiyatları rotasından sapacak! Yörüngesi iyice değişiyor denk gelen sudan çıkmış balığa dönebilir! Agresif hareketlerle en az... Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı altın fiyatları yorumları merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.
Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları'nın bu hafta vereceği mesajlar altın fiyatları için kritik öneme sahip.
Geçen hafta enflasyon rakamlarına odaklanan altın fiyatları bu hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı Bej Kitap Raporuna odaklandı. ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça altında açıklandı.