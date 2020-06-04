Altın ve döviz için alım zamanı mı? Altından daha çok getiri sağlayan emtiayı Uzman isim canlı yayında açıkladı

04.06.2020 14:48

Coronavirüs salgını süresince yükselişte olan altında dalgalanma sürüyor. Altın fiyatlarını merakla takip eden yatırımcılar ''Altın için alım zamanı mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Döviz mi almalıyım yoksa altın mı?'' sorularını arama motorlarında aratıyorlar. Konuyla ilgili Altın ve para uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş pandemi ortamında en çok getiri sağlayan emtiayı canlı yayında açıkladı. İşte uzman isimden ezber bozan o açıklama...