Hem koronavirüs sürecini hem de 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin piyasalara etkilerini yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımı olan ve yatırım yapacak vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Memiş, altın alımı için TL'de mi beklenmeli yoksa dövizde mi sorusuna da cevap verdi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü de yorumlayan Memiş, kademeli düşüşlerin sürebileceği sinyalini vererek, alım fırsatı için kritik seviyeleri paylaştı.
İşte İslam Memiş'in yaptığı o açıklamalar;
"Altının gram fiyatı yıla 292 lira seviyesinden başlamıştı 396 lira seviyesine kadar yükseldi. Özellikle mayıs ayında çok agresif yükselişler gördü. İnsanlar varlıklarını uzun vadeli yapmalı ihtiyacı olmadan da satmamalı. Ancak mayıs ayı geldiği zaman bu agresif yükselişler bu pandemi ortamının yarattığı ekonomik tahribatla birlikte altın fiyatlarında özellikle dünyada insanlar ETF alımlarında ciddi bir rağbet gösterdi. Özellikle bu ETF alımları insanların varlıklarını korumaları için internetten fiziki olmayan sebeplerden dolayı bir alım pozisyonuna geçti ve ons tarafında 1591 den 1765 dolar seviyesine kadar yükseliş oldu. Gramda ise 291 lira seviyesinden 396 lira seviyesine kadar yükselen bir gram gördü. "
PANİK ALIMI YAPANLAR ZARAR ETTİ
"Gram altın ilk 5 ayda 105 lira yükselmiş oldu yani bir yıllık kazanımı ilk 5 ayda yatırımcısına verdi ve düzeltme hareketi de gelmedi. Tabi biz bunları yakından gözlemlediğimiz için yatırımcılara özellikle düğünü olan altın borcu olan insanlara kesinlikle panik yapmamaları noktasında 2 ay boyunca sık sık uyarılar yaptık. Eğer panik alımları yapsalardı 380-395 lira seviyelerinden, bugünkü seviyelere baktığımızda zaten zarar ettiğinizi görmüş olacaktınız."
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK Mİ?
Pandemi sürecinde dünya genelinde düğünler ötelendi. Türkiye genelinde eylül, ekim, kasım aylarına ötelendi. Dolayısıyla düğün yapacak ya da altın borcu olan vatandaşlarımızın alım için önünde fırsatlar olduğunu da görmüş olduk. Nihayetinde bugün 370 lira seviyesine kadar geriledi. Dün de bugün de düşüşler devam ediyor. Önemli olan altının ons fiyatının 1720 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı? Devamında 1747 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olacak mı?
1747 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Şu anda 1720 dolar seviyesinin aşağısına sarkıyor. Demek ki biz kademeli düşüşlerde biz 1680 devamında 1630 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz.
Gram tarafında kademeli düşüşlerde 365 TL, 360 TL ve 340 TL lira seviyesine kadar bu düşüş trendinin devam edeceğini tahmin diyorum. Ancak burada önemli olan şu; TL de mi beklemek daha mantıklı yoksa dövizde mi?
"ALTIN ALIMI İÇİN DÖVİZLE BEKLEMEK DAHA MANTIKLI"
Eğer riskli alım yapmak istiyorsanız belirsizliğin olduğu dönemlerde mutlaka riskli alım yapmanız gerekiyor. 7'li seviyelerden döviz almaktansa bu 6.70-6.80 lira bant aralığında döviz alıp dövizle beklemenin biraz daha makul olacağını düşünüyorum.
Çünkü düşük bir fiyatlama varsa gelmiş olduğunuz nokta 7.20 lira seviyesi almış olduğunuz 6.75 lira seviyesi, burada düşük bir trend var. Bu düşük trend sizin altının gram fiyatını ya da gümüş tarafında baktığınızda da gram bazında yine yüksek olduğunu görüyoruz.
Bu sefer ons tarafına sert bir geri çekilme, 1680-1630 dolar geri çekildiği zaman elinizde döviz olduğunda dövizle takas yaptığınızda makas aralığını, maliyetleriniz azalmış olacak. O yüzden hem riskli alım açısından hem de döviz borçlarının kapanması açısından dolar tarafını önemsiyorum.
AL-SAT YAPANLARIN ÇOĞU ZARAR ETTİ
Bu dönemde dünya genelinde insanlar kumar bağımlısı oldu. Ama hiç kimse kendine bunu konduramıyor. Bu kumar bağımlılığı insanların varlıklarını al sat yaparak kazanç elde etme hevesine soktu ve yüzde 80 civarında da zarar ettiklerini gördük. Ve zarar ettiklerinde kendilerine mal etmeyenler başkasına kabahat bularak "senin yüzünden ben sattım, senin yüzünden ben aldım" şeklinde böyle kısır tartışmalara neden oldu. Halbuki biz insanlara yıllardır şunları tavsiye ediyoruz. Bakın emtialar, döviz, borsa ne olursa olsun her şeye uzun vadeli bakın. Eğer al sat yapıyorsanız mutlaka zarar edersiniz. Bunun altından kalkma şansınız yok.
RAPORLARA BAKMADAN ALIYORLAR
Hiç altın, gümüş almamış borsaya yatırım yapmamış insanlar kulaktan dolma bilgilerle bu piyasaya giriyorsa o zaman burada bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bir şeyin bir alım seviyesi vardır. Tutup da 340 lira seviyesinden yükseliş trendini 396 lira seviyesine kadar sürdürmüşse burada alım için sabırla beklemeniz gerekiyor. 340-350 bu seviyeleri beklemeniz gerekiyor.
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları bir rapor hazırlıyor, Türkiye'nin nakidinde bir problem yok. Büyüme rakamlarına baktığınızda Türkiye 1. Sırada, siz bunlara rağmen yine kulaktan dolma bilgilerle 7 liradan dolar almışsanız, sizin kendi kabahatiniz.
Çünkü Katar ile swap anlaşması yapıldı ve bu anlaşmaların devamı gelecek, eşittir döviz düşecek. Merkez bankalarında genişlemeci politikalar da var. Kısa vadeli bir bekleme trendi olması gerekiyor.
ALTERNATİF YATIRIM ARACI: GÜMÜŞ
Bu süreçte biz yatırımcılara yine tavsiyelerde bulunuyoruz. Bakın illaki döviz ya da altın almanız gerekmiyor. Gümüş denilen bir emtia var. Gümüş farkındalığını insanlara her yıl anlatmaya devam ediyoruz. Dünyada merkez bankaları şirketler ciddi anlamda gümüş saklamaya devam ediyorlar. Getirisine baktığımız zaman gümüş son 11 yıldır ciddi anlamda aylık bazda en fazla değer kazanan emtia oldu, diğer emtialara kıyasla. Yani 12 dolar seviyesinden başlanmış olan, mart ayında 12 dolar seviyesindeydi. 18 buçuk 19 dolar seviyesine kadar yakın bir şekilde yükseldi. Gram bazında 2 buçuk lira seviyesiydi. 4 lira seviyesini yukarı yönlü kırdı. Peki önümüzdeki yıllarda emtia fiyatlarındaki bu yükseliş devam edecek mi?
Gümüşte, 385 lira seviyesine kadar gram tarafında bir geri çekilme, 17 dolar seviyesine kadar da ons tarafında bir geri çekilme gördük. Uzun vadeye baktığımız zaman gümüş altından en fazla değeri artacak emtialardan biri. Ons bazında 25 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra önümüzdeki 2-3 yıl içinde 50 dolar seviyesine kadar yükselecek. Gram bazında özellikle 3 yıl boyunca 15-20 lira seviyesini gördüğümüz zaman herkes başını taşlara vuracak. Keşke gümüş alsaydım.
Tasarruflarınızı her ay gram altın yapamayabilirsiniz. 370-380 lira ama gümüşün gramı 4 lira her ay gümüş alabilirsiniz. Yatırımcılar 100 kg 200 kg gümüş alabilirsiniz. Getirisine baktığınız zaman çok ciddi bir getiri var. Dünyada bunu stoklayan bundan gelir elde eden çok büyük fon yöneticileri var. Dünyada insanlar, yatırımcılar, bankalar bu kadar çok kar ederken milletimiz neden kar etmesin ki? O yüzden biz gümüş farkındalığını oluşturuyoruz. O yüzden insanlara sürekli gümüşü tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda 3 yıl boyunca çok dua alacağız. İyi ki ben gümüş almışım diyen birçok insanla karşı karşıya geleceğiz. Ancak siz bugün aldığınız gümüşleri 3 ay sonra 1 yıl sonra bozarsanız, zarardasınız. Emtialar eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bozulur.
TASARRUF YAPARKEN GELENEKÇİ OLUN
Günlük hayatlarınızda modern finans sistemiyle hayatlarınızı sürdürün. Kredi kartıyla atm ile ödemelerinizi yapın. Faturalarınız ödeyin… bu modern sistemde günlük hayatınızı sürdürün ancak tasarruflarınızda kesinlikle gelenekçi olun. Fiziki alın varlıklarınıza sahip çıkın ve varlıklarınızla al sat yapmayın. Kural budur. Bu kurala uyanlar her zaman kazançlı çıkıyor. Kazançlı çıkmaya da devam edecek.
Bu pandemi ortamında insanlar üzerinde bir deney yapıldı. Ben bunları anlattığım zaman insanlara komplo teorisi geliyor.insanlara marketleri talan ettiriyorlar eve hapsediyorlar. Bütün o gıdaları kumanyaları yiyorlar içiyorlar bitiriyorlar 2-3 ay sonra bir bakıyorlar Amerika'da 40 milyon işsiz. Tüm dünyada işsizlik olacak herkes işini kaybedecek. Bu geçiş süreci çünkü.
MAKAS ARALIĞI ÇOK FAZLA
Türkiye'deki bankaların makas aralıklarının 10-15 lira olduğunu gördük. Hem döviz kurlarında hem emtia tarafında ciddi bir makas aralığı vardı. Alan satan ve aldıran sattıran. Dolayısıyla 350 den yatırımcı gram altın aldı, 396 liraya çıktı. Ama sen 396 lirayla sattırmadın ki.
Döviz ve emtia tarafına BSMV vergisi geldi. Şimdi ekranlarda örnek 6,75 lira dolar kuru. Ama serbest piyasada fiziki döviz aldığın zaman 6.80 lira. Her şey ekranda göründüğü gibi değil. İnsanlarda şöyle bir yanlış algı da oluyor. Ben dolardan TL mi çekerim. Giderim kapalı çarşıdan döviz altın emtia alırım. Ekranda 3.85 lira görünen gümüş serbest piyasalarda 4.12 lira yani bir şey fark etmiyor. Yani bankalardan varlıklarınız çekmeniz sizin ucuza alacağınız anlamına gelmiyor. Dolaysıyla insanlar burada varlıklarını algıyla değil mantık üzerine kurarak bir şey yapmalı. Türkiye'de insanlar "ben gümüş almak istiyorum. Ama kuyumcuya gittim bana gümüş temin edemiyorum. Temin etmek zorunda, kuyumcu değiştirin ya da sipariş versin. Alan da satan da kazanacak. Ya da kapalı çarşıdan alacak ya da katılım bankalarından gümüş hesabı açacak. Buradan gümüşlerini devam ettirecek. Son 3 aydır sosyal medyada algı operasyonları oldu. Devlet sizin varlıklarınıza el koyacak, dövizlerinizi çekin altınlarınızı çekin.. vs. bunlar yalan, tuzak, algı.