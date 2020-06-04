Hem koronavirüs sürecini hem de 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin piyasalara etkilerini yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımı olan ve yatırım yapacak vatandaşlara kritik uyarılarda bulunan Memiş, altın alımı için TL'de mi beklenmeli yoksa dövizde mi sorusuna da cevap verdi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşü de yorumlayan Memiş, kademeli düşüşlerin sürebileceği sinyalini vererek, alım fırsatı için kritik seviyeleri paylaştı.

İşte İslam Memiş'in yaptığı o açıklamalar;

"Altının gram fiyatı yıla 292 lira seviyesinden başlamıştı 396 lira seviyesine kadar yükseldi. Özellikle mayıs ayında çok agresif yükselişler gördü. İnsanlar varlıklarını uzun vadeli yapmalı ihtiyacı olmadan da satmamalı. Ancak mayıs ayı geldiği zaman bu agresif yükselişler bu pandemi ortamının yarattığı ekonomik tahribatla birlikte altın fiyatlarında özellikle dünyada insanlar ETF alımlarında ciddi bir rağbet gösterdi. Özellikle bu ETF alımları insanların varlıklarını korumaları için internetten fiziki olmayan sebeplerden dolayı bir alım pozisyonuna geçti ve ons tarafında 1591 den 1765 dolar seviyesine kadar yükseliş oldu. Gramda ise 291 lira seviyesinden 396 lira seviyesine kadar yükselen bir gram gördü. "