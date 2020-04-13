Altın tarihi seviyeleri gördü! Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 13.04.2020 18:39

Piyasalarda koronavirüsünün etkisinin görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın bugün 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,79 artışla 370,00 liradan tamamladı. Bu kapsamda çeyrek, gram altın yatırımı olan vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugün kapanışta İstanbul'da çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek Anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Nisan güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 363,30 363,50 369,80 370,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.394,00 2.415,00 2.437,00 2.458,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 331,30 335,30 337,00 341,00 Lira(Tam) Ziynet 2.340,00 2.360,00 2.382,00 2.402,00 Yarım Ziynet 1.170,00 1.180,00 1.191,00 1.201,00 Çeyrek Ziynet 585,00 590,00 595,00 600,00

ÇEYREK ALTIN REKOR SEVİYEDE

Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı.

Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.

SERBEST PİYASADA ALTIN

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,79 artışla 370,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 368 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 981 bin 756,59 lira, işlem miktarı ise 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 480 bin 106,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

CUMHURİYET ALTINI 2,400 LİRAYI AŞTI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ekonomiyi desteklemek için 2.3 trilyon dolarlık paketi açıklamasının ardından hızlı bir yükselişle 1,680 doları geçen ons altının fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde de 1,690 doları aştı. Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2,400 liranın, çeyrek altın da 600 liranın üzerine çıktı.



Analistlere göre, teknik açıdan altın fiyatlarının "yukarı yönlü hareket etme eğiliminde önemli bir engel göze çarpmıyor ve 1,700 doları aşmak ana hedef olarak kalmaya devam ediyor."



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yükselen petrol fiyatları, 31-33 dolar ekseninde yatay hareket ediyor.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.



Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.02 artışla 29.66 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.94 düşüşle 31.73 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 1.16 düşüşle 15.23 dolar,



- altın, yüzde 0.39 artışla 1,690.65 dolar,



- bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,



- platin, yüzde 0.63 düşüşle 744.53 dolar,



- paladyum yüzde 4.27 artışla 2,263.05 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada ise gram altın 369 liradan, çeyrek altın 605 liradan, Cumhuriyet altını da 2,416 liradan satılıyor.