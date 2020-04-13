13 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? 13.04.2020 18:37

Piyasaların açılış gününde dolar ve euro kurlarındaki güncel durumu öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününün önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı.Bu kapsamda güncel dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek isteyenler 13 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte güncel döviz kurları...

Dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar ve euro kurunda koronavirüs piyasalardaki etkisiyle son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından dolar /TL 6,79 seviyelerinden işlem görüyor. İşte 13 Nisan dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR?

ALTININ KİLOGRAMI 368 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 361 bin 300 lira, en yüksek 369 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 368 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 981 bin 756,59 lira, işlem miktarı ise 529 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 480 bin 106,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Devam eden Paskalya tatil nedeniyle bazı Asya ülkelerinin borsalarında işlem yapılmazken, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma kararı aldı.

Piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de yakından takip edilirken, salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.780,07 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 düşüşle 19.024,32 puana gerilerken, endeksteki düşüşte yene olan talebin artması etkili oldu. Dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 107,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 31.049,77 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 düşüşle 1.830,58 puanda seyrediyor.

Hong Kong piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimlerinin olabileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.