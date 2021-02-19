Altın neden düşüyor? Ons, çeyrek ve gram altın dibi gördü! Son haftalarda altın fiyatlarında ardı ardına yaşanan sert düşüşlerle birlikte altın dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekte altın alarak yatırım yapanlar fiyatların seyrine odaklanış durumda. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları