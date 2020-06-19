Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Altın almak için doğru zaman mı? Uzman isim altın fiyatlarını yorumladı

19.06.2020 17:03

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş yaşanmış ve aylarca altın fiyatlarında dalgalanma görülmüştü. 19 Haziran haftanın son işlem gününe de altın yükselmeye devam ediyor. Peki; ''Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın almak için doğru zaman mı? Altın satmak için doğru zaman mı? Altın yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman altın alınır? İkinci dalga altın fiyatlarını yükseltir mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı?'' gibi merak edilen soruların cevaplarını Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında yorumladı. İşte uzman ismin altına dair çarpıcı açıklamaları...