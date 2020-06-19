Sahte altın yapanlara ve satanlara hapis cezası! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında açıkladı

19.06.2020 17:53

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane Genel Müdürlüğü'nce, taklit ve düşük ayarlı altın yapan ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararının alındığını söyledi. Peki; Sahte altın nasıl anlaşılır? Sahte altın yapanlara ve satanlara ne gibi cezalar geliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın kalpazanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte uzman ismin çarpıcı açıklamaları...