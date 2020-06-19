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Sahte altın yapanlara ve satanlara hapis cezası! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Sahte altın yapanlara ve satanlara hapis cezası! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında açıkladı
19.06.2020 17:53

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane Genel Müdürlüğü'nce, taklit ve düşük ayarlı altın yapan ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararının alındığını söyledi. Peki; Sahte altın nasıl anlaşılır? Sahte altın yapanlara ve satanlara ne gibi cezalar geliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın kalpazanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte uzman ismin çarpıcı açıklamaları...



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