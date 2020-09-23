Altın fiyatları yeni güne çok sert gerileyerek başladı! Uzmanlardan "altın fiyatları daha da gerileyebilir" uyarısı

23.09.2020 11:02

Geçtiğimiz hafta ons altının fiyatı 1930 dolar seviyelerinde dalgalanırken bu sabah güne 1884 dolar seviyesinde başladı. Uzmanlar ons altın fiyatının 1862 dolar seviyesine gerileyebileceğini söylüyor. İç piyasada gram altın 464 liradan, çeyrek altın 756 liradan, Cumhuriyet altını da 3,015 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Milliyet'in haberine göre İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Altın değer kaybetmeye devam ediyor. Değerli metal geçtiğimiz gün başlayan sert düşüşünü sürdürüyor. Koronavirüs endişeleri dolara talebi artırmaya devam ederken Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor.





Dolardaki güçlenmeye bağlı ons altındaki değer kaybı sürüyor. Bugün Euro Bölgesinden ve ABD'den gelecek PMI verileri Dolar'a talep üzerinde etkili olabileceğinden önemli olabilir.



Ayrıca TSİ 17:00'da Powell'ın ABD Temsilciler Meclisinde yapacağı sunum takibimizde olacak. Teknik Analiz: Zayıf seyrini koruyan ons altında düşüş sürüyor.





Olası düşüşlerde tekrar 1882 seviyesinde tepki alımları ile karşılaşabileceğimizden 1882 seviyesi stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Ancak bu seviyenin de altına sarkmalarda 1862 seviyesine kadar düşüş görebiliriz. Olası yükselişlerde 1905 ve 1919 seviyeleri direnç konumunda. Bu seviyelerin aşılması halinde 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1940 seviyesi kritik.



Alışların hız kazanması halinde bu seviyeye kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Bu seviye altında yükseliş sınırlı olacaktır.





Meksa Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kâr satışları ve trend desteklerde tutunma çabası görülüyor İlk önemli destek 1.882 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.863 ve 1.840-1.1816 olarak görülüyor.





İlk direnç ise 1.1920 seviyesinde. Olası tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.933-1.945 noktalarında bulunuyor. Geri çekilmelerde tepki alımları görülmekle birlikte direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek. "







Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Ons altın, Doların güçlenme çabasıyla 1900$ seviyesinin altına doğru gevşedi. ABD'de hükümetin 1 Ekim tarihinde kapanması ertelendi. Trump hükümeti ve Demokratlar 11 Aralık'a kadar hükümete kaynak aktarılmasını sağlayacak tasarı üzerinde anlaştığını belirtti.





Hükümetin kapanma belirsizliği de şimdilik ertelenmiş oldu. Diğer yandan, dün ABD borsalarında tepki alımları vardı. Bir önceki günkü satışları telafi eden borsalar için hala risk iştahının çok güçlü olmadığını düşünüyoruz.







Bugün için ABD verileri takip edilecek. Yine de haber akışları ve piyasadaki görünüm altın açısından önemli olabilir. Ons altında 1882$ - 1875$ - 1868$ destekler, 1894$ - 1905$ ve 1915$ dirençler olarak izlenebilir."