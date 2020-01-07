Altın fiyatları 4 günde rekor üstüne rekor kırdı! 7 Ocak gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 07.01.2020 10:17

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD-İran gerginliği altını vurdu. İranlı Generale düzenlenen suikastin ardından altın son 4 günde rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 305 lirayı gördü. Yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ocak canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Gram altın haftayı 298 lirayla kapatmıştı ancak yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 305 liraya kadar çıktı. ABD-İran hattında savaş rüzgarları eserken çeyrek altın da 502 lirayı gördü. Altın uzmanları, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi ile birlikte altın fiyatlarının da yükseleceğini ifade ediyorlar.

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gram altın sadece 4 gün içerisinde yaklaşık 14-15 lira değer kazandı ve gram altının bundan sonrasında fiyatını İran ile ABD arasındaki adımlar belirleyecek. Eğer İran'ın olası bir saldırısı söz konusu olursa uzmanlar gram altında yeni bir rekor bekliyor. Uzmanlar, tansiyonun yükselmesi durumunda gram altının 320 lirayı görebileceğini söylüyorlar.

ALTININ KİLOGRAMI 303 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 297 bin 50 lira, en yüksek 303 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 303 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 456 milyon 498 bin 289,93 lira, işlem miktarı ise 1.513,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 464 milyon 333 bin 770,17 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.