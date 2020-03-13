Akaryakıt şirketlerine rekor ceza! Rekabet kurumu 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar TL ceza kesti

Rekabet Kurumu'nun BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik rekabet kanununu ihlal ettikleri iddiası ile soruşturma tamamlandı. Rekabet kurumu, rekabeti ihlal eden 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar TL ceza kesti. Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı. İşte detaylar...
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