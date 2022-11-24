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AK Parti'den EYT müjdesi! MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den EYT müjdesi! MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
24.11.2022 20:44

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğimde toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalarda bulundu. 12 baronun TSK'nın sınır ötesi harekatına karşı yaptığı skandal açıklamalar için, "Barolar, Türkiye Cumhuriyeti'ne söylediklerinin onda birini PKK'ya söyleyemiyorlar. Bu dil terör dilidir" dedi. ABD'nin "Pençe-Kılıç" açıklamalarına değinen ve "PKK'yı vuracağız, kim ne derse desin" ifadelerine yer veren Çelik, “Beyaz Saray açıklaması daha doğru açıklama. Türkiye'nin kendini savunma ve terörle mücadele hakkı var. Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey sözkonusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur.” şeklinde konuştu. Diğer yandan EYT'de müjdeli haberi veren Çelik, "Son aşamaya gelindi. Hemen hemen tamamlanmak üzere." bilgisini paylaştı.

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