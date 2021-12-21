''Acilen güncelleme'' Kurdaki düşüş zamlı fiyatları etkileyecek mi? Dolardaki düşüş market etiketlerine ne zaman yansıyacak?

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ekonomik tedbirlerle ilgili yapmış olduğu açıklamanın ardından 18 TL'yi gören dolar kuru hızla düşerek 12 TL'nin altına geriledi.

DOLAR ZAMMI YAPANLARDAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Doların her yükselişinde fırsatçılar sahneye çıkarak zam üstüne zam yapmışlardı. Fiyat artışlarını takip edemeyen vatandaş artık isyan etme noktasına geldi. Kur artışını bahane edenler her geçen gün zamlı ürün satmaya devam ederken, gıdadan teknolojiye hazır giyime kadar artış gösteren ürünlerde doların düşüşüyle birlikte bir indirim gelecek mi merak ediliyor.

RAFLARDA HER GÜN FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Kurdaki yükselişi fırsat bilenler gıda ve temel ihtiyaçlarda raflar her gün zamlanan fiyatlar ile değişmeye başladı. Haber 7'de yer alan habere göre, En çok dikkat çeken ürünlerin başında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu oldu. Neredeyse yüzde 40'a varan zamlar yapıldı. 6'lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.

Meyve fiyatları yüzde 83 artarken yağ fiyatları yüzde 50 zamlanan ürünler arasında yerini aldı.

BEBEK GIDA VE BAKIM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK ZAM YAPILDI

Bebek bakım ürünlerine neredeyse bir yıl içerisinde rekor zamlar geldi. Bu zam oranları yüzde 140'lara ulaştı. Vatandaşı isyan etme derecesine getiren zamlardan nasibini alan bir diğer ürün ise bebek bezi fiyatları oldu. Yüzde 50 zam alan bebek bezi ürünleri Aralık ayı başında 200 TL'ye satılırken şimdilerde 400 TL'ye satılıyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE ARTIŞ OLDU

Doların yükselişiyle beraber Apple bir ay içerisinde ürünlerine iki kere zam yaparak kılıf gibi küçük ürünlerinin bile fiyatlarında ciddi artış oldu. İkinci zam ile birlikte iPhone 13 Pro Max'in 1TB'lık versiyonu 40 bin TL'nin üzerine çıkmıştı.

Telefonun yanında bilgisayar zamları da dikkat çekti. Dolar artışında bilgisayarlar fiyatlarında da yüzde 20'lerde artış oldu.

BEYAZ EŞYALAR ZAMLARDAN ETKİLENENLERDEN

Zamlarıyla en çok dikkat çeken bir diğer ürün kalemi de beyaz eşyalar oldu. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, küçük ev aletleri ve klima gibi ürünler yüzde 27'lerde zam oranlarına ulaştı.

TEKSTİL ÜRÜNLERİ YÜZDE 40 ZAMLANDI

Doların yükselmesini fırsat bilen bazı tekstil firmaları yüzde 40 zam ile satış yapmaya başladı. 100 TL'ye alınan ürün bir gün de 140 TL'ye satılmaya başladı. Kurun olağan üstü artışını bahane eden firmalar yaşanan kur düşüşünde sessizliklerini koruyorlar.

İTO BAŞKANI'NDAN FLAŞ ÇAĞRI

Öte yandan İTO Başkanı Avdagiç fahiş fiyatlar hakkında çağrıda bulundu. Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" dedi.