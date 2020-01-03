Son dakika... Emekli ve memurun 2020 Ocak zammı belli oldu! İşte emeklilerin yeni zamlı aylık maaşları 03.01.2020 10:49

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2019 Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. Peki 2020’de emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2020 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu A Para canlı yayınında ele alındı. İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in anlatımıyla milyonların beklediği yeni zamlı maaşlar...

Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu?

Memur ve memur emeklileri ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak yüzde 1,45 enflasyon farkı alacak.

SSK ve BAĞKUR emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak.

MEMURLARIN 2020 YILI ZAMLI MAAŞLAR

En düşük memur maaşı Eski maaş: 3.676 Zamlı maaş: 3.878

Müsteşar (1/4) Eski maaş: 14.093 Zamlı maaş: 14.867

Memur (lisans 9/1) Eski maaş: 4.014 Zamlı maaş: 4.234

Öğretmen (1/4) Eski maaş: 5.022 Zamlı maaş: 5.298

Başkomiser (3/1) Eski maaş: 6.511 Zamlı maaş: 6.868

Polis (8/1) Eski maaş: 5.698 Zamlı maaş: 6.011

Uzman doktor (1/4) Eski maaş: 7.747 Zamlı maaş: 8.172

Hemşire (lisans- 5/1) Eski maaş: 4.871 Zamlı maaş: 5.138

Avukat (1/4) Eski maaş: 6.350 Zamlı maaş: 6.699

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklisi esnaf için eski emekli maaşı: 1675 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1784 TL

Bağ-Kur emeklisi tarım için eski emekli maaşı: 1249 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1330 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) için eski emekli maaşı: 1983 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 2.112 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) için eski emekli maaşı: 1182 TL -

Ocak 2020 Emekli maaşı: 1259 TL

İKİNCİ ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak.

Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek.

2020 yılı içinde emekli olanlar da bankasını seçerek promosyon alabilecek.

Taban promosyon maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların rekabetle artması bekleniyor.

TARİH BELLİ

Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

-1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

MAAŞ ZAMMINA DERECE FARKI

4 AYRI ZAM ORANI: Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR: Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI: Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.