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Memur ve emeklilerin 2020 maaşı belli oldu! İşte mesleklere göre 2020 zamlı maaş listesi

03.01.2020 12:45

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranı netleşti. Peki hangi meslekte ne kadar zam oldu? Hangi meslek sahibi 2020 yılında ne kadar maaş alacak? 2020 zamlı maaşlar ne zaman yansıyacak? İşte meslek meslek eski ve yeni maaşlar.


Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.

SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.

Farklar 15 Ocak 2020 tarihinde hesaplara yansıyacak.

İŞTE ESKİ VE YENİ MAAŞLAR

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)

Eski maaş:5691

Yeni maaş: 6003

Avukat (9/1)

Eski maaş:4952

Yeni maaş: 5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)

Eski maaş:6468

Yeni maaş: 6823

Araştırma görevlisi (8/1)

Eski maaş: 5461

Yeni maaş: 5761

Bekçi (Lisans 9/1)

Eski maaş: 4180

Yeni maaş: 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı

Eski maaş:5765

Yeni maaş: 6081

Başmüfettiş (1/1)

Eski maaş: 8320

Yeni maaş: 8777

Doçent (1/1)

Eski maaş:7260

Yeni maaş: 7659

Diş tabibi (8/1)

Eski maaş: 5315

Yeni maaş: 5607

Doktor öğretim üyesi (5/1)

Eski maaş:6250

Yeni maaş: 6593

Hademe (15/1)

Eski maaş:3158

Yeni maaş: 3331

Ebe (9/1)

Eski maaş:4037

Yeni maaş: 4259

Hakim adayı (9/1)

Eski maaş:5527

Yeni maaş: 5830

Hakim (7/1)

Eski maaş:8775

Yeni maaş: 9257

Daire başkanı (1/1)

Eski maaş: 8660

Yeni maaş: 9135

Başkomiser (8/1)

Eski maaş: 5468

Yeni maaş: 5768

Araştırmacı (9/1)

Eski maaş:3652

Yeni maaş: 3852

Hemşire (9/1)

Eski maaş:4032

Yeni maaş: 4253

Hizmetli (15/1)

Eski maaş:3158

Yeni maaş:3331

İmam/hatip (9/1)

Eski maaş:3667

Yeni maaş: 3868

İtfaiyeci (9/1)

Eski maaş:3623

Yeni maaş: 3822

Kaymakam (4/1)

Eski maaş:6877

Yeni maaş: 7255

Komiser (8/1)

Eski maaş:5380

Yeni maaş: 5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)

Eski maaş:3405

Yeni maaş:3592

Memur (9/1)

Eski maaş:3406

Yeni maaş:3593

Mübaşir (11/1)

Eski maaş:3356

Yeni maaş: 3540

Müfettiş (7/1)

Eski maaş:6033

Yeni maaş: 6364

Müfettiş yardımcısı (9/1)

Eski maaş:5487

Yeni maaş:5788

Müezzin (9/1)

Eski maaş:3667

Yeni maaş: 3868

Mühendis (7/1)

Eski maaş:5300

Yeni maaş:5591

Orman muhafaza memuru (11/1)

Eski maaş:3758

Yeni maaş: 3964

Öğretmen (9/1)

Eski maaş:3804

Yeni maaş: 4013

Polis (11/1)

Eski maaş: 5005

Yeni maaş: 5280

Programcı (9/1)

Eski maaş:4154

Yeni maaş: 4382

Profesör (1/1)

Eski maaş:8482

Yeni maaş: 8948

Sağlık memuru (9/1)

Eski maaş:4032

Yeni maaş: 4253

Şef (7/1)

Eski maaş:3687

Yeni maaş: 3889

Şube müdürü (7/1)

Eski maaş:4670

Yeni maaş:4926

Usta öğretici (11/1)

Eski maaş:3403

Yeni maaş:3590

Uzman yardımcısı (9/1)

Eski maaş:5576

Yeni maaş:5882

Uzman (7/1)

Eski maaş:6093

Yeni maaş:6428

Vaiz (9/1)

Eski maaş:3862

Yeni maaş: 4074

Vali (1/1)

Eski maaş:12526

Yeni maaş: 13214

Veteriner hekim (7/1)

Eski maaş:5272

Yeni maaş: 5561

Yoklama memuru (11/1)

Eski maaş:3403

Yeni maaş: 3590

Zabıta memuru (9/1)

Eski maaş:3474

Yeni maaş:3665

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)

SSK (2000 ÖNCESİ)

Eski maaş:1982,6

Yeni maaş: 2111,3

SSK (2000 SONRASI)

Eski maaş:1181,4

Yeni maaş: 1258,0

BAĞ-KUR (ESNAF)

Eski maaş:1774,7

Yeni maaş: 1889,8

BAĞ-KUR (TARIM)

Eski maaş:1249,6

Yeni maaş: 1330,7

MEMUR (Emekli)

Eski maaş:2521,7

Yeni maaş: 2660,2

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

Müsteşar (1/1)

Eski maaş:9088,2

Yeni maaş: 9587,2

Genel müdür (1/1)

Eski maaş:8033,4

Yeni maaş: 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3082,8

Yeni maaş: 3252,0

Memur (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3016,0

Yeni maaş: 3181,6

Öğretmen (1/4)

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski maaş:5265,5

Yeni maaş: 5554,6

Başkomiser (1/4)

Eski maaş:3207,9

Yeni maaş: 3384,0

Polis memuru (8/1)

Eski maaş: 3207,9

Yeni maaş: 3384,0

Hemşire (Lisans - 1/4)

Eski maaş:3014,9

Yeni maaş: 3180,4

Mühendis (1/4)

Eski maaş: 3782,4

Yeni maaş: 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4)

Eski maaş: 2632,2

Yeni maaş: 2776,7

Profesör (1/4)

Eski maaş:7194,9

Yeni maaş: 7589,9

İmam-hatip

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

Araştırma görevlisi (1/4)

Eski maaş: 3780,3

Yeni maaş: 3987

Avukat (1/4)

Eski maaş:3101,9

Yeni maaş: 3272,1

En düşük memur emekli aylığı

Eski maaş:2522,0

Yeni maaş:2660,4

*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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