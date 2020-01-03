Memur ve emeklilerin 2020 maaşı belli oldu! İşte mesleklere göre 2020 zamlı maaş listesi

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranı netleşti. Peki hangi meslekte ne kadar zam oldu? Hangi meslek sahibi 2020 yılında ne kadar maaş alacak? 2020 zamlı maaşlar ne zaman yansıyacak? İşte meslek meslek eski ve yeni maaşlar.
Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.
TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.
SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.
Farklar 15 Ocak 2020 tarihinde hesaplara yansıyacak.
İŞTE ESKİ VE YENİ MAAŞLAR
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
Eski maaş:5691
Yeni maaş: 6003
Avukat (9/1)
Eski maaş:4952
Yeni maaş: 5224
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)
Eski maaş:6468
Yeni maaş: 6823
Araştırma görevlisi (8/1)
Eski maaş: 5461
Yeni maaş: 5761
Bekçi (Lisans 9/1)
Eski maaş: 4180
Yeni maaş: 4409
İlçe belediye başkan yardımcısı
Eski maaş:5765
Yeni maaş: 6081
Başmüfettiş (1/1)
Eski maaş: 8320
Yeni maaş: 8777
Doçent (1/1)
Eski maaş:7260
Yeni maaş: 7659
Diş tabibi (8/1)
Eski maaş: 5315
Yeni maaş: 5607
Doktor öğretim üyesi (5/1)
Eski maaş:6250
Yeni maaş: 6593
Hademe (15/1)
Eski maaş:3158
Yeni maaş: 3331
Ebe (9/1)
Eski maaş:4037
Yeni maaş: 4259
Hakim adayı (9/1)
Eski maaş:5527
Yeni maaş: 5830
Hakim (7/1)
Eski maaş:8775
Yeni maaş: 9257
Daire başkanı (1/1)
Eski maaş: 8660
Yeni maaş: 9135
Başkomiser (8/1)
Eski maaş: 5468
Yeni maaş: 5768
Araştırmacı (9/1)
Eski maaş:3652
Yeni maaş: 3852
Hemşire (9/1)
Eski maaş:4032
Yeni maaş: 4253
Hizmetli (15/1)
Eski maaş:3158
Yeni maaş:3331
İmam/hatip (9/1)
Eski maaş:3667
Yeni maaş: 3868
İtfaiyeci (9/1)
Eski maaş:3623
Yeni maaş: 3822
Kaymakam (4/1)
Eski maaş:6877
Yeni maaş: 7255
Komiser (8/1)
Eski maaş:5380
Yeni maaş: 5675
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)
Eski maaş:3405
Yeni maaş:3592
Memur (9/1)
Eski maaş:3406
Yeni maaş:3593
Mübaşir (11/1)
Eski maaş:3356
Yeni maaş: 3540
Müfettiş (7/1)
Eski maaş:6033
Yeni maaş: 6364
Müfettiş yardımcısı (9/1)
Eski maaş:5487
Yeni maaş:5788
Müezzin (9/1)
Eski maaş:3667
Yeni maaş: 3868
Mühendis (7/1)
Eski maaş:5300
Yeni maaş:5591
Orman muhafaza memuru (11/1)
Eski maaş:3758
Yeni maaş: 3964
Öğretmen (9/1)
Eski maaş:3804
Yeni maaş: 4013
Polis (11/1)
Eski maaş: 5005
Yeni maaş: 5280
Programcı (9/1)
Eski maaş:4154
Yeni maaş: 4382
Profesör (1/1)
Eski maaş:8482
Yeni maaş: 8948
Sağlık memuru (9/1)
Eski maaş:4032
Yeni maaş: 4253
Şef (7/1)
Eski maaş:3687
Yeni maaş: 3889
Şube müdürü (7/1)
Eski maaş:4670
Yeni maaş:4926
Usta öğretici (11/1)
Eski maaş:3403
Yeni maaş:3590
Uzman yardımcısı (9/1)
Eski maaş:5576
Yeni maaş:5882
Uzman (7/1)
Eski maaş:6093
Yeni maaş:6428
Vaiz (9/1)
Eski maaş:3862
Yeni maaş: 4074
Vali (1/1)
Eski maaş:12526
Yeni maaş: 13214
Veteriner hekim (7/1)
Eski maaş:5272
Yeni maaş: 5561
Yoklama memuru (11/1)
Eski maaş:3403
Yeni maaş: 3590
Zabıta memuru (9/1)
Eski maaş:3474
Yeni maaş:3665
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
SSK (2000 ÖNCESİ)
Eski maaş:1982,6
Yeni maaş: 2111,3
SSK (2000 SONRASI)
Eski maaş:1181,4
Yeni maaş: 1258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)
Eski maaş:1774,7
Yeni maaş: 1889,8
BAĞ-KUR (TARIM)
Eski maaş:1249,6
Yeni maaş: 1330,7
MEMUR (Emekli)
Eski maaş:2521,7
Yeni maaş: 2660,2
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
Müsteşar (1/1)
Eski maaş:9088,2
Yeni maaş: 9587,2
Genel müdür (1/1)
Eski maaş:8033,4
Yeni maaş: 8474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3082,8
Yeni maaş: 3252,0
Memur (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3016,0
Yeni maaş: 3181,6
Öğretmen (1/4)
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş:5265,5
Yeni maaş: 5554,6
Başkomiser (1/4)
Eski maaş:3207,9
Yeni maaş: 3384,0
Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 3207,9
Yeni maaş: 3384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)
Eski maaş:3014,9
Yeni maaş: 3180,4
Mühendis (1/4)
Eski maaş: 3782,4
Yeni maaş: 3990,1
Teknisyen (Lise -1/4)
Eski maaş: 2632,2
Yeni maaş: 2776,7
Profesör (1/4)
Eski maaş:7194,9
Yeni maaş: 7589,9
İmam-hatip
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
Araştırma görevlisi (1/4)
Eski maaş: 3780,3
Yeni maaş: 3987
Avukat (1/4)
Eski maaş:3101,9
Yeni maaş: 3272,1
En düşük memur emekli aylığı
Eski maaş:2522,0
Yeni maaş:2660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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