Memur ve emeklilerin 2020 maaşı belli oldu! İşte mesleklere göre 2020 zamlı maaş listesi 03.01.2020 12:45

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam oranı netleşti. Peki hangi meslekte ne kadar zam oldu? Hangi meslek sahibi 2020 yılında ne kadar maaş alacak? 2020 zamlı maaşlar ne zaman yansıyacak? İşte meslek meslek eski ve yeni maaşlar.

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerine toplamda 5.49 oranında zam maaşlara yansıyacak.



SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak.



Farklar 15 Ocak 2020 tarihinde hesaplara yansıyacak.



İŞTE ESKİ VE YENİ MAAŞLAR

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)



Eski maaş:5691



Yeni maaş: 6003

Avukat (9/1)



Eski maaş:4952



Yeni maaş: 5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)



Eski maaş:6468



Yeni maaş: 6823

Araştırma görevlisi (8/1)



Eski maaş: 5461



Yeni maaş: 5761

Bekçi (Lisans 9/1)



Eski maaş: 4180



Yeni maaş: 4409

İlçe belediye başkan yardımcısı



Eski maaş:5765



Yeni maaş: 6081

Başmüfettiş (1/1)



Eski maaş: 8320



Yeni maaş: 8777

Doçent (1/1)



Eski maaş:7260



Yeni maaş: 7659

Diş tabibi (8/1)



Eski maaş: 5315



Yeni maaş: 5607

Doktor öğretim üyesi (5/1)



Eski maaş:6250



Yeni maaş: 6593

Hademe (15/1)



Eski maaş:3158



Yeni maaş: 3331

Ebe (9/1)



Eski maaş:4037



Yeni maaş: 4259

Hakim adayı (9/1)



Eski maaş:5527



Yeni maaş: 5830

Hakim (7/1)



Eski maaş:8775



Yeni maaş: 9257

Daire başkanı (1/1)



Eski maaş: 8660



Yeni maaş: 9135

Başkomiser (8/1)



Eski maaş: 5468



Yeni maaş: 5768

Araştırmacı (9/1)



Eski maaş:3652



Yeni maaş: 3852

Hemşire (9/1)



Eski maaş:4032



Yeni maaş: 4253

Hizmetli (15/1)



Eski maaş:3158



Yeni maaş:3331

İmam/hatip (9/1)



Eski maaş:3667



Yeni maaş: 3868

İtfaiyeci (9/1)



Eski maaş:3623



Yeni maaş: 3822

Kaymakam (4/1)



Eski maaş:6877



Yeni maaş: 7255

Komiser (8/1)



Eski maaş:5380



Yeni maaş: 5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)



Eski maaş:3405



Yeni maaş:3592

Memur (9/1)



Eski maaş:3406



Yeni maaş:3593

Mübaşir (11/1)



Eski maaş:3356



Yeni maaş: 3540

Müfettiş (7/1)



Eski maaş:6033



Yeni maaş: 6364

Müfettiş yardımcısı (9/1)



Eski maaş:5487



Yeni maaş:5788

Müezzin (9/1)



Eski maaş:3667



Yeni maaş: 3868

Mühendis (7/1)



Eski maaş:5300



Yeni maaş:5591

Orman muhafaza memuru (11/1)



Eski maaş:3758



Yeni maaş: 3964

Öğretmen (9/1)



Eski maaş:3804



Yeni maaş: 4013

Polis (11/1)



Eski maaş: 5005



Yeni maaş: 5280

Programcı (9/1)



Eski maaş:4154



Yeni maaş: 4382

Profesör (1/1)



Eski maaş:8482



Yeni maaş: 8948

Sağlık memuru (9/1)



Eski maaş:4032



Yeni maaş: 4253

Şef (7/1)



Eski maaş:3687



Yeni maaş: 3889

Şube müdürü (7/1)



Eski maaş:4670



Yeni maaş:4926

Usta öğretici (11/1)



Eski maaş:3403



Yeni maaş:3590

Uzman yardımcısı (9/1)



Eski maaş:5576



Yeni maaş:5882

Uzman (7/1)



Eski maaş:6093



Yeni maaş:6428

Vaiz (9/1)



Eski maaş:3862



Yeni maaş: 4074

Vali (1/1)



Eski maaş:12526



Yeni maaş: 13214

Veteriner hekim (7/1)



Eski maaş:5272



Yeni maaş: 5561

Yoklama memuru (11/1)



Eski maaş:3403



Yeni maaş: 3590

Zabıta memuru (9/1)



Eski maaş:3474



Yeni maaş:3665

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)



SSK (2000 ÖNCESİ)



Eski maaş:1982,6



Yeni maaş: 2111,3

SSK (2000 SONRASI)



Eski maaş:1181,4



Yeni maaş: 1258,0

BAĞ-KUR (ESNAF)



Eski maaş:1774,7



Yeni maaş: 1889,8

BAĞ-KUR (TARIM)



Eski maaş:1249,6



Yeni maaş: 1330,7

MEMUR (Emekli)



Eski maaş:2521,7



Yeni maaş: 2660,2

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)



Müsteşar (1/1)



Eski maaş:9088,2



Yeni maaş: 9587,2

Genel müdür (1/1)



Eski maaş:8033,4



Yeni maaş: 8474,5

Şube müdürü (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3082,8



Yeni maaş: 3252,0

Memur (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3016,0



Yeni maaş: 3181,6

Öğretmen (1/4)



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

Kaymakam 1. sınıf (1/4)



Eski maaş:5265,5



Yeni maaş: 5554,6

Başkomiser (1/4)



Eski maaş:3207,9



Yeni maaş: 3384,0

Polis memuru (8/1)



Eski maaş: 3207,9



Yeni maaş: 3384,0

Hemşire (Lisans - 1/4)



Eski maaş:3014,9



Yeni maaş: 3180,4

Mühendis (1/4)



Eski maaş: 3782,4



Yeni maaş: 3990,1

Teknisyen (Lise -1/4)



Eski maaş: 2632,2



Yeni maaş: 2776,7

Profesör (1/4)



Eski maaş:7194,9



Yeni maaş: 7589,9

İmam-hatip



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

Araştırma görevlisi (1/4)



Eski maaş: 3780,3



Yeni maaş: 3987

Avukat (1/4)



Eski maaş:3101,9



Yeni maaş: 3272,1

En düşük memur emekli aylığı



Eski maaş:2522,0



Yeni maaş:2660,4



*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir