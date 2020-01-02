65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı yükseldi! 2020 zammı ne kadar? 02.01.2020 10:20

2020 yılında yaşlılık ve engelli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. 65 yaşını doldurmuş ve emekli olamamış vatandaşlar için verilen 65 yaş aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım maaşları yükseldi. Peki, 2020 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları ne kadar oldu? 2020 zammı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşlarının 2020 yılında ne kadar olduğunu tablo üzerinden anlattı. İşte 2020 yaşlılık ve emekli maaşı...

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşları 2020'de ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Ocak ayından itibaren özel ödemelerde ne kadar zam yapılacağı, yeni yılın ilk günlerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Merakla araştırılan soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2020 zammı ne kadar?

2020'DE KİM KAÇ LİRA ALACAK?

AYLIK TÜRÜ AYLIK TUTARI GELİR SINIRI Mevcut Yeni Mevcut Yeni 65 Yaş 637,79 TL 671,53 TL 609,67 TL 701,32 TL %40-69 Engelli 509,12 TL 536,05 TL 609,67 TL 701,32 TL %70 ve Üstü Engelli 763,69 TL 804,09 TL 609,67 TL 701,32 TL Evde Bakım 1.384,59 TL 1.457,86 TL 1.219,34 TL 1.402,65 TL

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

EMEKLİYE ZAM + İKRAMİYE + PROMOSYON

Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşti. Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak.

Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak.

İKİNCİ ÖDEME YAPILACAK

Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak.

Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek.

2020 yılı içinde emekli olanlar da bankasını seçerek promosyon alabilecek.

Taban promosyon maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların rekabetle artması bekleniyor.

TARİH BELLİ

Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.