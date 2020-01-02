Önemli otomotiv ve beyaz eşya firmalarının da aralarında bulunduğu 200 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanın mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde 7 Ekim'de başlayan süreç devam ediyor. 130 bin işçi arabulucudan çıkacak kararı bekliyor.
- Ekonomi
- 02.01.2020
- Gazete
130 bin çalışanın gözü anlaşmada
Önemli otomotiv ve beyaz eşya firmalarının da aralarında bulunduğu 200 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanın mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde 7 Ekim'de başlayan süreç devam ediyor. 130 bin işçi arabulucudan çıkacak kararı bekliyor.
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