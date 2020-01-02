130 bin çalışanın gözü anlaşmada Önemli otomotiv ve beyaz eşya firmalarının da aralarında bulunduğu 200 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanın mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde 7 Ekim'de başlayan süreç devam ediyor. 130 bin işçi arabulucudan çıkacak kararı bekliyor.

Önemli otomotiv ve beyaz eşya firmalarının da aralarında bulunduğu 200 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanın mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde 7 Ekim'de başlayan süreç devam ediyor. 130 bin işçi arabulucudan çıkacak kararı bekliyor. TÜM MANŞETLER