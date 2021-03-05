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5 Mart 2021: Fındık ne kadar? 5 Mart il il fındık fiyatları listesi!

5 Mart 2021: Fındık ne kadar? 5 Mart il il fındık fiyatları listesi!
05.03.2021 08:48
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Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor. Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...


Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor.

Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 5 Mart Cuma 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

5 MART CUMA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

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