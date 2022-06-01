Haberler Ekonomi Videoları 3600 ek gösterge maaşa etkisi ne olacak? 3600 kimleri kapsayacak? Hangi meslek grupları yararlanacak? Detaylar belli oldu

3600 ek gösterge maaşa etkisi ne olacak? 3600 kimleri kapsayacak? Hangi meslek grupları yararlanacak? Detaylar belli oldu

3600 ek gösterge maaşa etkisi ne olacak? 3600 kimleri kapsayacak? Hangi meslek grupları yararlanacak? Detaylar belli oldu
01.06.2022 12:18 - Son Güncelleme: 01.06.2022 12:20

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Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Ekonomi Videoları

Milyonlarca kişi gündemde 3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen ve emeklilik ikramiyesi, maaşlarında önemli artışın olmasını bekleyen yüzbinlerce vatandaş son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Son dakika habere göre, Cumhurbaşkanına sunulacak düzenlemede hangi mesleklerin kapsama alındığı açıklandı. Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

KİMLERİ KAPSAYACAK? BELLİ OLDU!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

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