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3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ne zaman yürürlüğe girecek? 600 puan artış ne demek? İşte güncel ek gösterge tablosu

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ne zaman yürürlüğe girecek? 600 puan artış ne demek? İşte güncel ek gösterge tablosu
07.06.2022 10:05 - Son Güncelleme: 07.06.2022 10:22

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Başkan Erdoğan memurlara ve memur emeklilerine müjde verdi: Tüm memurların ek göstergeleri artacak. Düzenleme emekli memurların maaşlarına da yansıyacak. Peki; 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ne zaman yürürlüğe girecek? 600 puan artış ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında 3600 ek göstergeye dair merak edilen soruları yanıtladı. İşte güncel ek gösterge tablolarıyla düzenlemenin detayları...

Ekonomi Videoları

Başkan Erdoğan memurlara ve memur emeklilerine müjde verdi: Tüm memurların ek göstergeleri artacak. Düzenleme emekli memurların maaşlarına da yansıyacak. Peki; 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ne zaman yürürlüğe girecek? 600 puan artış ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında 3600 ek göstergeye dair merak edilen soruları yanıtladı. İşte güncel ek gösterge tablolarıyla düzenlemenin detayları...

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

İşte Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Çalışmayı tamamladık. İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 TL ile 1391 TL arasında emekli ikramiyesi ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar düzenlemenin yürürlüğe gireceği yıl başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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