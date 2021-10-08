3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ek gösterge ikramiye ve maaşları nasıl etkileyecek? Başkan Erdoğan tarih verdi

Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge ile ilgili verdiği talimat sonrası milyonlar yeniden konuyla ilgili araştırmalara başladı. Erdoğan, 2022'nin sonuna dek çözüme kavuşturulması için talimat verirken memur sendikaları konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ek gösterge ile beraber memurların emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış yaşanacak. Kasımda toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu’yla birlikte çalışmalara başlanması öngörülüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.