Haberler Ekonomi Videoları 24-31 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

24-31 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

24-31 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı
24.12.2022 19:55 - Son Güncelleme: 24.12.2022 19:57

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 04:47
2023'te altının seyri ne olur?
Ekonomi 02:14
EYT'DE SON DURUM: ART ARDA...
Ekonomi 02:18
EYT'de Yaş şartı olacak mı?...
Ekonomi 01:03
'Topla-dağıt karteli' deşifre...
Ekonomi 01:44
Asgari ücret 8506 TL oldu!...
Ekonomi 09:08
HEPSİ DEĞİŞTİ! İşsizlik maaşı,...
Ekonomi 00:44
Bakan Vedat Bilgin'den videolu...
Ekonomi 01:20
Beştepe'de asgari ücret...
Ekonomi 02:53
Elektrik ve doğal gaza zam...
Ekonomi 00:22
Asgari ücrette 4. toplantı ne...
Ekonomi 01:18
TOKİ yeni kura çekim...
Ekonomi 00:47
Sağlık çalışanlarına banka...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni aktüel kataloğu yayımlandı. Seçili manav ürünleri ve yeni yıl öncesi 50-100 TL altında ürünler satışa konuldu. Bu kapsamda Kooperatif Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, deterjanlar, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. 24-31 Aralık 2022 tarihleri arasında makarna çeşitleri 9.90'a, tavuk but 31.90'a, 1 kg Karadeniz siyah çay 66.90 TL'ye satılacak. Bununla birlikte birçok temel gıda ürünleri de indirimli bir şekilde raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğu 24-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ...

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA