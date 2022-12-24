24-31 Kasım 2022 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni aktüel kataloğu yayımlandı. Seçili manav ürünleri ve yeni yıl öncesi 50-100 TL altında ürünler satışa konuldu. Bu kapsamda Kooperatif Marketleri'ne uğrayanlar yumurta, süt, peynir, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, deterjanlar, et ürünleri ve birçok seçili ürünleri uygun fiyata alabilecek. 24-31 Aralık 2022 tarihleri arasında makarna çeşitleri 9.90'a, tavuk but 31.90'a, 1 kg Karadeniz siyah çay 66.90 TL'ye satılacak. Bununla birlikte birçok temel gıda ürünleri de indirimli bir şekilde raflarda yerini aldı. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğu 24-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ...