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22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücrete Başkan Erdoğan’dan ’’Denge’’ açıklaması!
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22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücrete Başkan Erdoğan’dan ''Denge'' açıklaması!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 17:05

22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücrete dair Başkan Erdoğan'dan 'denge'' açıklaması geldi. Yüzde 30’luk zammın enflasyon hedefinin üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yüzde 30 artış enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada görünen o ki bu hesap yerine oturdu. Bu istihdam enflasyon gelir arasında dengeyi gözeten bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok.” dedi..

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