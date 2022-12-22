65 yaş aylığı, yaşını doldurmuş ve kanunen kendisine bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, SGK kuruluşlarından herhangi birinden bir geliri veya aylık hakkı olmayan kimselere ödeniyor. Yaşlılık maaşı mevcut olarak 1684 lira olarak ödeniyor. Asgari Ücret zammı ile birlikte 65 yaş aylığı ücretlerinde artış yaşanacak. Farklı zam oranlarına göre 65 yaş aylıklarındaki tutarlar değişiyor. Belirlenen muhtaçlık sınırının altında az geliri olan ve bu durumu belgeleyen kişiler 65 yaş aylığı için başvuru yapabiliyor. Peki 2023 65 Yaş aylığı ne kadar olacak? İşte, zam oranlarına göre yeni yılda geçerli olacak yaşlılık maaşı tutarları…

65 AYLIĞINA 920 LİRA ZAM GELECEK

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.

YENİ YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yaşlılık maaşından faydalanan vatandaşlara şu an için üç ayda bir olmak üzere 1684 lira olarak ödeniyor. Asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 506 TL olacağı açıklandı.

YAŞLILIK MAAŞI KAÇ AYDA BİR ÖDENİR?

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.