2023 asgari ücret ara zam var mı? Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Milyonlarca asgari ücretlinin ne zaman maaşının artacağı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi.

Erdoğan, TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin, "Enerji konusunda müjdeleriniz oldu, emeklilere de bir zam yapılacak. Asgari ücrete ara zam söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Bütün bu zamların hepsini zaten açıkladık, hayırlı olsun." karşılığını verdi. "Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek?" sorusu üzerine Erdoğan, "Temmuz'da var" dedi.

GEÇEN YIL DA YAPILDI

Bu kapsamda asgari ücretliler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam alabilecek. Geçtiğimiz yıl 1 Ocak'ta 2.825,90 liradan yüzde 50.53 artışla 4.253,40 liraya yükselen net asgari ücrete, Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplanarak net asgari ücreti 5.500,35 lira olarak belirlemişti. Bu yıla da asgari ücretliler yüzde 54.66'lık zam yansıtılarak net 8.506,80 lira maaşla başladı. Bu ücret belirlenirken de Başkan Erdoğan gerekirse bir ara zam olacağını duyurmuştu.

HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Başkan Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla asgari ücrete Temmuz'da geçen yılki gibi bir ara zam yansıtılacağı belli oldu. Ara zammın tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bunun için büyük bir ihtimalle Haziran ayında toplantı yapacak. En geç Temmuz'da ücret belirlenecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

NELER DİKKATE ALINACAK?

Asgari ücrete yapılacak artışta öncelikli belirleyici enflasyon olacak. Özellikle yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları önemli olacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanarak komisyona sunulacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken dikkate alınacak.

NE KADAR OLABİLİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son ücret belirlenirken işçi ve işverenler ile bir beklenti anketi yapmıştı. Yine böyle bir anket yapılabilir. Bu durumda bu anket de karar aşamasında göz önünde bulundurulacak.

Halen net 8.506,80 lira olan net asgari ücret, örneğin yüzde 20 artış yapılsa 10.207,80 liraya ulaşacak. Geçtiğimiz yılki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılabileceği düşünülürse, asgari ücrette 11.058,45 lira seviyesi görülebilecek.

YENİ ÜCRET NELERİ ETKİLEYECEK?

Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. İşte yeni asgari ücretin etkileyeceği bazı ödemeler:

- İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.

- Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.- Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak.

- Doğum yapan annelere izni sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.

- İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.

- Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.

- Sigorta, GSS primleri artacak.

- Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.