Haberler Ekonomi Videoları 2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak?

2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak?

2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak?
10.12.2021 10:08

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2022 AGİ ne kadar? Asgari ücret 2022 zammında yeni gelişmeler: Yeni yılda asgari ücret maaşı ne kadar olacak? Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı gerçekleşti ve gözler çıkan kararlara çevrildi. Sonuncusu olan asgari ücret 4. toplantısının düzenlenmesi beklenirken bir yandan da 2022 Asgari ücret zammı kaç TL, maaşlar ne kadar artacak gibi araştırmalar da hız kazandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber canlı yayınında Asgari ücret 2022 zammıda dair yeni gelişmeler aktardı ve 2022 AGİ tablosunu paylaştı. İşte detaylar...

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