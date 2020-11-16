2021 asgari ücret ve AGİ brüt-net zammı son dakika kaç TL? TCMB, TÜİK, TİSK, Türk İş asgari ücret zam teklifi yapıldı!

2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde asgari ücrete yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca çalışan 2021 yılı için geri sayıma başladı. Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri yapılacak ve milyonları ilgilendiren yeni zam oranı belli olacak. Yapılacak zam oranını merak edenler "Asgari ücrete 397 TL ek zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Ocak 2021 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret ile çalışmakta olan işçiler 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını sorgulamaya başladılar. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücretle çalışacak olan vatandaşlar için ekonomistlerin ele aldığı zam oranlarında enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmeler mevcut. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2021 asgari ücret kaç para olacak? İşte konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması...

ZAM SÜRECİ BAŞLIYOR 2021 ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

2021 yılı asgari ücret zam görüşmelerine kısa bir süre kala hükümetten ilk açıklama geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığı adına sunum gerçekleştirdi.

Sunum kapsamında yapmış olduğu konuşmasında 2021 asgari ücret konusuna değinen Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere asgari ücret zam oranı işverenler adına TİSK, işçiler adına Türk İş ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı'nın oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yapılan görüşmeler sonrasında belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRETE 397 TL EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.

Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

2020 YILI BRÜT VE NET ZAMMI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA OLARAK UYGULANIYOR

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.