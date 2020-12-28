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2021 ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Asgari ücret zammı bugün belli oldu mu?

2021 ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Asgari ücret zammı bugün belli oldu mu?
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2021 ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Asgari ücret zammı bugün belli oldu mu? Milyonların beklediği 2021'de geçerli olacak asgari ücret bugün belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söyledi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de asgari ücretin önümüzdeki yıl için yüzde 20 civarında artacağı tahmininde bulunurken, 2 bin 800 lira gibi bir asgari ücretin denge açısından iyi olabileceğini ifade etti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. İşte detaylar...


Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021'de geçerli olacak asgari ücret bugün belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

Komisyon ilk toplantısını 4 Aralık'ta Bakanlık'ta, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK, üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türk-İş ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de asgari ücretin önümüzdeki yıl için yüzde 20 civarında artacağı tahmininde bulunurken, 2 bin 800 lira gibi bir asgari ücretin denge açısından iyi olabileceğini ifade etti.

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