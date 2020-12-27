AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı bu ay netleşecek.