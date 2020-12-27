2021 asgari ücret zammı görüşmelerinde AGİ oranları da açıklandı! Yeni yılda milyonlarca çalışana verilecek olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranları belirleniyor. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.
YENİ YILDA AGİ ORANLARI NE KADAR OLACAK BELLİ OLDU MU?
Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak. İşte yüzde 20 zam yapıldığında 2021 AGİ tablosu şu şekilde olacak:
AGİ HESAPLAMA TABLOSU 2020 AGİ 2021 AGİ
Bekar 220,73 TL 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 317,84 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 357,57 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL 264,87 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 304,59 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 344,32 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 423,79 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
MİLYONLARCA KİŞİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
TÜİK tarafından hazırlanan verilere göre ağır işlerde çalışan kişilerde 19.78% oranında artış söz konusu olacak. Asgari geçim indirimi oranı bu şekilde 264.30 TL olarak belirleniyor. Ayrıca orta riskte bulunan kişiler 265.25 TL, hafif riskte çalışanlar için ise 266 TL olarak belirlenecek. Son kararın ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verileceği ve henüz net ve resmi bir açıklamanın bulunmadığına dikkat çekiliyor.
AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı bu ay netleşecek.
'İŞVEREN VE HÜKÜMET BİR ARAYA GELİNCE ÜCRETİ BELİRLİYOR'
Atalay, 40 yıldır asgari ücret görüşmelerinin yapıldığını ve tarafların sadece 4 kere uzlaşmayla masadan kalktığını söyleyerek, işveren ve hükümetin bir araya geldiklerinde istedikleri gibi asgari ücreti çıkarttıklarını ifade etti. Atalay, "40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5'i hükümet, 5'i işveren ve 5'i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1'i sendikalı, yüzde 99'u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa" diye konuştu.
'EVET' DİYECEĞİMİZ BİR RAKAM UMUT EDİYORUZ'
Atalay, görüşmelerde kamuoyunu tatmin edecek bir rakam beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti.
"İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne 'evet' deriz, ne de konuşuruz. Asgari ücret tespit komisyonunda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok. Çünkü bunların yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Kamuoyunun büyük bir bölümü bunun böyle olduğunu bilmiyor. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar."
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