2020'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret zammı için tüm senaryolar... | Video 09.12.2019 13:41

Asgari ücret zammı için toplantı geçen hafta yapılmıştı. Milyonlarca çalışan 2020 yılında asgari ücret zammını merak ediyor. Toplantılardan önce işçi temsilcileri tarafından ‘net 2 bin 578 lira’ olarak bir tutar da telaffuz da edildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret için bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 2019’un asgari ücreti (AGİ dahil) net 2 bin 20 lira olduğundan artış oranı yüzde 28’e denk gelir bu durumda. 2020 asgari ücreti henüz belirlenmemiş olsa da; tablo üzerinden çalışanlar da, işverenler de, asgari ücretin kendi bütçelerine nasıl yansıyacağını şimdiden görebilirler.

Asgari ücret ile çalışanların son zamanlarda en fazla merak ettikleri soruların başında asgari ücret ne kadar olacak 2020? sorusu yer alıyor. Asgari ücret ile çalışanların yakından takip ettiği asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında asgari ücret ile çalışanlar da yeni yılda ne kadar maaş alacakları belli olacak. İşveren temsilcilerinin de, 2 bin 200 liranın altında bir tutarı önermeyeceğini de tahmin ediyoruz. (Yüzde 9'luk artışa denk gelir.) Dolayısıyla 2020 yılı için net asgari ücret, 2 bin 200 lira ile 2 bin 578 lira arasında bir tutarda kesinleşecektir.

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aşağıdaki tabloda bu iki tutarı alt ve üst limit baz alarak beş farklı asgari ücret tahmini üzerinden, gerek işçi için, gerek işveren için asgari ücretin diğer kalemleri de yer almakta. 2020 asgari ücreti henüz belirlenmemiş olsa da; tablo üzerinden çalışanlar da, işverenler de, asgari ücretin kendi bütçelerine nasıl yansıyacağını şimdiden görebilirler. Çalışanın maaşı üzerinden ne kadar asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplanacağı, ne kadar vergi ve sigorta primi hesaplanacağı ve nihayetinde işverenin her bir asgari ücretli çalışan için 2020'de ne kadar toplam maliyete katlanacağı görülebilir.

2020 için aylık net asgari ücretin 2 bin 400 lira olarak belirlendiği durumu ele alalım mesela… Çalışana net ödenecek ücretin 2 bin 400 lira (227,93 TL AGİ dahil) olması durumunda, işverenin toplam yükleneceği maliyet (net ücret+ vergiler +sigorta primleri) toplam 3 bin 420 lira 83 kuruş olacaktır. (Maliyet hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alındı, 150 liralık devlet desteğinin 2020'de de uygulanacağı varsayıldı.)

AGİ NET MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?

AGİ'nin hesabı, asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. (GVK Md. 32) İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi, çalışanlarına (net ücretlerine ilaveten) ödüyorlar.

2019 ücret hesabında; bekâr bir çalışan için aylık 191,88 lira, net maaşa ilave ediliyor. Tabloda da; 2020 için varsayılan asgari ücret örnekleri üzerinden ne kadar AGİ ödemesi yapılacağı yine bekâr bir çalışan için hesaplandı. 2.020 TL üzerinden değerlendirmeye daha sonra ise 2020 yılı asgari ücret rakam tahminleri üzerinden AGİ ve asgari ücret değerlendirmelerine bakalım.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORAN TAHMİNLERİ

2020 yılı asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. 2020 asgari ücret zammı için zam oranları şu şekilde;

Asgari ücrete 2020 yılı için yüzde 12 zam yapılması durumunda asgari ücret ile çalışanların asgari ücret maaşları 2 bin 262 lira olacak.

Asgari ücrete 2020 yılı için yüzde 13 zam yapılması durumunda asgari ücret ile çalışanların asgari ücret maaşları 2 bin 281 lira olacak.

Asgari ücrete 2020 yılı için yüzde 14 zam yapılması durumunda asgari ücret ile çalışanların asgari ücret maaşları 2 bin 302 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.020

Netteki Artış (TL): -

Netteki Artış (Oransal): -

AYLIK BRÜT: 2.558,40

Vergiler ve Sig. Primleri: 729,37

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 1.829,03

AGİ: 191,88

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.020,91

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.006,12

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 2.856,12

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): -

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.200

Netteki Artış (TL): 179,78

Netteki Artış (Oransal): % 9

AYLIK BRÜT: 2.786,00

Vergiler ve Sig. Primleri: 794,26

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 1.991,74

AGİ: 208,95

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.200,69

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.273,55

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 3.123,55

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): 267,43

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.300

Netteki Artış (TL): 279,31

Netteki Artış (Oransal): % 14

AYLIK BRÜT: 2.912,00

Vergiler ve Sig. Primleri: 830,18

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 2.081,82

AGİ: 218,40

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.300,22

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.421,60

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 3.271,60

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): 415,48

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.400

Netteki Artış (TL): 379,63

Netteki Artış (Oransal): % 19

AYLIK BRÜT: 3.039,00

Vergiler ve Sig. Primleri: 866,39

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 2.172,61

AGİ: 227,93

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.400,54

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.570,83

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 3.420,83

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): 564,71

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.500

Netteki Artış (TL): 479,16

Netteki Artış (Oransal): % 24

AYLIK BRÜT: 3.165,00

Vergiler ve Sig. Primleri: 902,31

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 2.262,69

AGİ: 237,38

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.500,07

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.718,88

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 3.568,88

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): 712,76

ÇALIŞAN AÇIŞINDAN

NET: 2.578

Netteki Artış (TL): 557,36

Netteki Artış (Oransal): % 28

AYLIK BRÜT: 3.264,00

Vergiler ve Sig. Primleri: 930,53

AGİ ÖNCESİ AYLIK NET: 2.333,47

AGİ: 244,80

AGİ SONRASI AYLIK NET: 2.578,27

İŞVEREN AÇISINDAN

Toplam İşveren Maliyeti: 3.835,20

Devlet Desteği: -150

Destek Sonrası İşveren Maliyeti: 3.685,20

Önceki Yıla Göre (İşv Maliyetindeki Artış Tutarı (TL): 829,08

* Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Bekâr için ve asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır.

* İşveren maliyeti hesabında; yüzde 5 SGK prim desteği dikkate alınmıştır.

* 150 liralık devlet desteğinin 2020'de de uygulanacağı varsayılmıştır. (Çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için aylık 101 TL)

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.