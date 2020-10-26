Yerli otomobilde kullanılacak bataryanın detayları belli oldu! İşte TOGG'un Twitter hesabından yayınlanan o video

Yerli otomobil TOGG'da kullanılacak Farasis bataryanın detayları da belli oldu. TOGG'un Twitter hesabından yayınlanan videodaki bilgilere göre nikel oranı oldukça zengin ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek bir sistem kullanılacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'da üretim süreci devam ederken son olarak batarya için geçtiğimiz günlerde Farasis firmasıyla imzalar atıldı. Bugün TOGG'un Twitter sayfasından bataryayla ilgili detaylar da paylaşıldı.

#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.



Bu avantajları sizler için derledik 👇🏻 pic.twitter.com/sQ9ByPOGnX — Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 26, 2020

İşte TOGG'un bataryasının sahip olduğu özellikler;

RAKİPLERE GÖRE DAHA AVANTAJLI

Rakiplere göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC(Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyası Nikel oranı açısından zengin.

ENERJİ YOĞUNLUĞU YÜKSEK KESECİKLER

Modüllerde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak.

30 DAKİKANIN ALTINDA ŞARJ

Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik amaçlanıyor.

Yerli otomobilde bataryalar 300 ve 500 km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki bir çok uygulamada kullanılabilecek.