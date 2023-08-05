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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 14:51 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 15:22

18 yaş ve üstü vatandaşlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! O para cezaları iade edilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iade edileceğini duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre, 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında salgınla mücadele kapsamında alınan idari cezalardan vazgeçildiği belirtildi. 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Yayınlanan tebliğde koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Para cezalarının iadesi için başvuru süreci 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru tahsilatı yapan idari birime yapılacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Tebliğde Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararıyla, "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün iptal edildiği hatırlatıldı. Buna göre bu dönemde tahsil edilen para cezaları iade edilecek.

Para cezalarının iadesi için başvuru süreci 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru, tahsilatı yapan idari birime yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iade işlemi gerçekleştirilecek.

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ekinde yer alıyor.

Ödenen cezalar tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

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