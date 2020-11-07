10 TL'lik banknot 70 bin TL'ye satışa çıktı! Cüzdanınızı kontrol edin cebinizde olabilir! Değeri ise...

Bingöl'de esnaflık yapan 45 yaşındaki Şahin Şentürk, basım hatası nedeniyle sağ üst köşesinde '10' yerine '1' yazan banknotu, 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Şentürk, "Cebimdeki bulunan paraların karışık olması nedeniyle düzeltirken bu para dikkatimi çekti üzerinde 0 olmadığını fark ettim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu hatalı basıldığını öğrendim" dedi.

10 TL sanıp geçen hayatının hatasını yapar. Cüzdanınızı kontrol edin cebinizde olabilir. Değeri ise dudak uçuklatıyor. Günümüzde yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşıyabilmemiz için para son derece önemli bir unsur. Özellikle son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiği söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak ediyor.

70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.

"1,5 YILDIR ELİMDE TUTUYORUM"

38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.

20 YTL'YE 50 BİN TL İSTİYOR

Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 15 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.

2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Türk, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti. Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti. Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı. Serdar Türk parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.

'50 BİN LİRAYA BUNU VEREBİLİRİM'

Kendisinin para koleksiyoncusu olmadığını belirten Serdar Türk, ''Yaklaşık 15 yıl önce bir müşterimiz bize bu parayı getirdi. O dönemde de hatırlarsanız paradan 6 sıfır atılmıştı. Ben de paranın basımının hatalı olduğunu görünce 'parayı değiştirir misin' demiştim müşteriye. Para katlı olarak basılmış. Müşterimizde bana, 'Ben bankaya gidip değiştiremem. Siz bir ara gidip değiştirin' dedi. Ben de o anda almıştım, yıllardır saklıyorum. Koleksiyoner değilim ama ilgisini çeken olursa 50 bin lira karşılığında bunu verebilirim" diye konuştu.

Türk, 15 yıldır sakladığı paranın, dükkanına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.

50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.

Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

'HATALI BASIM' 200 LİRAYI, 250 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.

Altındağ Ulus'ta bulunan eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü. Daha sonra banknotu, para sayma makinesi ve para kalemiyle kontrol eden Demirci, banknotun sahte olmadığını belirledi. İnternette araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 250 bin liradan satışa çıkardı.

'200 LİRA 2 LİRA GİBİ GÖZÜKÜYORDU'

Demirci, parayı ilk gördüğünde iki sıfırın olmadığını fark ettiğini söyleyerek, "Araştırdığımda genelde parada bir sıfırı eksik hatalı basımlar yapıldığını öğrendim. 200 lira 2 lira gibi gözüküyordu. Hemen parayı makinadan ve kalemden geçirdim. Paranın gerçek olduğunu öğrendim.

Bu şekilde hatalı basımlar genelde 50 liralık banknotlarda, birkaç tane de 100 lirada olduğunu gördüm. 200 lira için ilk hatalı basım benim elimdeki olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden satışa çıkardım. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.