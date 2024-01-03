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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 19:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 19:04

▶️ Zamlı memur maaşları: Yeni zamlarla kim ne kadar alacak?

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından, gözlerin çevrildiği enflasyon verisi açıklandı. 2023 yılı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. En düşük memur maaşı aile yardımı ile 32 bin 860 liraya yükseldi. Emekli-memur zammı özel sektöre nasıl yansıyacak? Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün sabah saatlerinde açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranlarını netleştirdi. Altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla birlikte kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağı konusu gündemdeki yerini aldı. İşte bu sabah açıklanan verilere göre maaşlara yansıyacak zam oranları.

6 AYLIK VERİ ORTAYA ÇIKTI

6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Bu verilere göre, maaşlara yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.

ÖRNEK MAAŞ TABLOSU

Emekli maaşlarına %37,57 zam uygulandığında ortaya çıkan yeni maaş miktarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Mevcut Maaş: 7.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.317,75 TL

Mevcut Maaş: 7.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.455,32 TL

Mevcut Maaş: 7.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.592,89 TL

Mevcut Maaş: 7.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.730,46 TL

Mevcut Maaş: 7.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 10.868,03 TL

Mevcut Maaş: 8.000,00 TL

Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.005,60 TL

Mevcut Maaş: 8.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.143,17 TL

Mevcut Maaş: 8.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.280,74 TL

Mevcut Maaş: 8.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.418,31 TL

Mevcut Maaş: 8.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.555,88 TL

Mevcut Maaş: 8.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.693,45 TL

Mevcut Maaş: 8.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.831,02 TL

Mevcut Maaş: 8.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 11.968,59 TL

Mevcut Maaş: 8.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.106,16 TL

Mevcut Maaş: 8.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.243,73 TL

Mevcut Maaş: 9.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.381,30 TL

Mevcut Maaş: 9.050,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.450,09 TL

Mevcut Maaş: 9.100,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.518,87 TL

Mevcut Maaş: 9.200,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.656,44 TL

Mevcut Maaş: 9.300,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.794,01 TL

Mevcut Maaş: 9.400,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 12.931,58 TL

Mevcut Maaş: 9.500,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.069,15 TL

Mevcut Maaş: 9.600,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.206,72 TL

Mevcut Maaş: 9.700,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.344,29 TL

Mevcut Maaş: 9.800,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.481,86 TL

Mevcut Maaş: 9.900,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.619,43 TL

Mevcut Maaş: 10.000,00 TL
Yüzde 37.57 Zamlı Maaş: 13.757,00 TL

ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri, maaşlarını her ay belirlenen tarihlerde alıyor. Bu tarihler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanelerine göre ayarlanıyor. İşte 2024 yılı için SSK emekli maaşı ödeme takvimi:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Ocak'ta,
Son rakamı 7 olanlar 18 Ocak'ta,
Son rakamı 5 olanlar 19 Ocak'ta,
Son rakamı 3 olanlar 20 Ocak'ta,

Son rakamı 1 olanlar 21 Ocak'ta,
Son rakamı 8 olanlar 22 Ocak'ta,
Son rakamı 6 olanlar 23 Ocak'ta,
Son rakamı 4 olanlar 24 Ocak'ta,
Son rakamı 2 olanlar 25 Ocak'ta,
Son rakamı 0 olanlar 26 Ocak'ta maaşlarını alabilir.

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