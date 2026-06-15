Türkiye Entelektüel Oyunları şampiyonları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve NUN Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'nin en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), ekran başındakilere unutulmaz bir final gecesi yaşattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve aylar süren elemelerin ardından il birincisi olmayı başaran lise öğrencileri, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi. Büyük finali atv ekranlarında yayınlanan dev yarışmada, gençlerin sergilediği üstün performans ve bilgi birikimi izleyicileri hayran bıraktı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Eğitim