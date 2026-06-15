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Türkiye Entelektüel Oyunları şampiyonları belli oldu

atv'deki büyük finalde nefes kesen anlar: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu