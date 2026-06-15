CANLI YAYIN
Geri
Türkiye Entelektüel Oyunları şampiyonları belli oldu

Türkiye Entelektüel Oyunları şampiyonları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve NUN Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'nin en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), ekran başındakilere unutulmaz bir final gecesi yaşattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve aylar süren elemelerin ardından il birincisi olmayı başaran lise öğrencileri, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi. Büyük finali atv ekranlarında yayınlanan dev yarışmada, gençlerin sergilediği üstün performans ve bilgi birikimi izleyicileri hayran bıraktı.

atvdeki büyük finalde nefes kesen anlar: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu
atv'deki büyük finalde nefes kesen anlar: Türkiye Entelektüel Oyunları kazananları belli oldu
Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Eğitim

Bunlar da Var

Ankara Havalimanı açıldı! Erdoğan'ın uçağı indi! İlk görüntüler
Ankara Havalimanı açıldı! Erdoğan'ın uçağı indi! İlk görüntüler
Bakan Ersoy duyurdu: ''Haydarpaşa eski ihtişamına dönüyor''
Bakan Ersoy duyurdu: ''Haydarpaşa eski ihtişamına dönüyor''
Başkentte tarihi gün: Ankara Havalimanı açılıyor!
Başkentte tarihi gün: Ankara Havalimanı açılıyor!
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Trump'ın yanındaki gizemli sarışınlar uzaylı mı?
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Trump'ın yanındaki gizemli sarışınlar uzaylı mı?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle