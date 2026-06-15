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TEO Bilgi Yarışması Şampiyonu belli oldu! 250 Bin TL'lik ödül İstanbul'un oldu!

TEO Bilgi Yarışması Şampiyonu belli oldu! 250 Bin TL'lik ödül İstanbul'un oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen ve gençlerin edebiyattan tarihe, sinemadan felsefeye kadar geniş bir içerik havuzunda yarıştığı Türkiye Entelektüel Oyunları'nda (TEO) şampiyonlar kupasına kavuştu. Büyük bir entelektüel birikim ve analiz yeteneği gerektiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi olan okul İstanbul Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Eğitim

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