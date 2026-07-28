Ankara'da su kesintisi: Vatandaşlar bidonlarla çeşmede

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:49

Başkentte son günlerde altyapı kaynaklı sorunlar nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyet gündemdeki yerini korurken, daha önce de ABB'nin altyapı çalışmaları sonrası yaşanan kanalizasyon baskınları tepki çekmişti.

BİDONLARLA ÇEŞMELERE KOŞTULAR

Su kesintisinin üçüncü gününde çeşmelere gelen vatandaşlardan Yılmaz Irmak, marketlerde içme suyu bulmakta zorlandıklarını belirterek ihtiyaçlarını çeşmeden karşılamak zorunda kaldıklarını söyledi.





Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda burayı bildiğim için geldim. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Aralıklarla Altındağ ve Mamak tarafında bu kesintiler yaşanıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe dolduracağız." dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA SU BULUYORUZ"

Altındağ'da oturan Yılmaz Arslan da üç gündür susuz kaldıklarını belirterek, "Gece gelecek dediler yine gelmedi. Trafoda mekanik arıza olduğunu söylediler. Başımızın çaresine bakıp buraya kadar su almaya geldik. Belediye sadece mesaj gönderdi, biz de kendi imkanlarımızla su temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.





ASKİ: SU YENİDEN VERİLMEYE BAŞLANDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan kesintinin P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Kurum, trafo ve enerji hatlarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu.





BAŞKENTTE ALTYAPI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkentte son günlerde yaşanan altyapı kaynaklı sorunlar yalnızca su kesintileriyle sınırlı kalmadı. Daha önce ABB'nin yürüttüğü altyapı çalışmasının ardından bir apartmanı iki kez kanalizasyon suyunun bastığı yönündeki şikâyetler de kamuoyuna yansımıştı.