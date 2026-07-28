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Ankara'da su kesintisi: Vatandaşlar bidonlarla çeşmede

Ankara'da su kesintisi: Vatandaşlar bidonlarla çeşmede

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Ankara'da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ASKİ'nin hizmet verdiği Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşanan 3 günlük su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Evlerinde su akmayan çok sayıda kişi ihtiyaçlarını gidermek için bidonlarla çeşmelere akın ederken, ASKİ'den arıza açıklaması geldi. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin ve Kameraman Hasan Can Türkeş, Ankara Mamak'ta yaşanan su sıkıntısını görüntüledi.

Başkentte son günlerde altyapı kaynaklı sorunlar nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyet gündemdeki yerini korurken, daha önce de ABB'nin altyapı çalışmaları sonrası yaşanan kanalizasyon baskınları tepki çekmişti.

BİDONLARLA ÇEŞMELERE KOŞTULAR

Su kesintisinin üçüncü gününde çeşmelere gelen vatandaşlardan Yılmaz Irmak, marketlerde içme suyu bulmakta zorlandıklarını belirterek ihtiyaçlarını çeşmeden karşılamak zorunda kaldıklarını söyledi.


Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, üç gündür devam eden su kesintisi yüzünden büyük mağduriyet yaşadı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda burayı bildiğim için geldim. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Aralıklarla Altındağ ve Mamak tarafında bu kesintiler yaşanıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe dolduracağız." dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA SU BULUYORUZ"

Altındağ'da oturan Yılmaz Arslan da üç gündür susuz kaldıklarını belirterek, "Gece gelecek dediler yine gelmedi. Trafoda mekanik arıza olduğunu söylediler. Başımızın çaresine bakıp buraya kadar su almaya geldik. Belediye sadece mesaj gönderdi, biz de kendi imkanlarımızla su temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinleri çareyi bidonlarla sokak çeşmelerine koşmakta buldu.

ASKİ: SU YENİDEN VERİLMEYE BAŞLANDI

ASKİ Genel Müdürlüğü, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan kesintinin P11 Pompa İstasyonu'nda çıkan yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Kurum, trafo ve enerji hatlarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu.


Marketlerde ambalajlı su bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun süre sıra bekledi.

BAŞKENTTE ALTYAPI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkentte son günlerde yaşanan altyapı kaynaklı sorunlar yalnızca su kesintileriyle sınırlı kalmadı. Daha önce ABB'nin yürüttüğü altyapı çalışmasının ardından bir apartmanı iki kez kanalizasyon suyunun bastığı yönündeki şikâyetler de kamuoyuna yansımıştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Eğitim

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