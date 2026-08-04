Ölüdeniz açıklarında tekne krizi: 100 yolcu emniyetle tahliye edildi

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 20:28

Ölüdeniz açıklarında su alan teknede panik

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi.

100 yolcu emniyetli şekilde tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.