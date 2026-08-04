CANLI YAYIN
Geri
Ölüdeniz açıklarında tekne krizi: 100 yolcu emniyetle tahliye edildi

Ölüdeniz açıklarında tekne krizi: 100 yolcu emniyetle tahliye edildi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fethiye'de henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan gezi teknesinde yaşanan panik üzerine yaklaşık 100 yolcu emniyetli şekilde Ölüdeniz sahiline çıkarıldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda teknenin batmaması için kurtarma çalışması başlatıldı.

Ölüdeniz açıklarında su alan teknede panik

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi.

100 yolcu emniyetli şekilde tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Gaziantep'te iskeleden düşen genç inşaat işçisi hayatını kaybetti
Gaziantep'te iskeleden düşen genç inşaat işçisi hayatını kaybetti
Bolu'da yavru kediyi boğarak telef eden cani kamera kaydında
Bolu'da yavru kediyi boğarak telef eden cani kamera kaydında
2026 YAŞ kararları belli oldu: TSK'da atamalar ve görev süresi uzatmaları
2026 YAŞ kararları belli oldu: TSK'da atamalar ve görev süresi uzatmaları
İstanbul'da şafak vakti torbacı operasyonu! Özel harekat destekli baskında 5 gözaltı
İstanbul'da şafak vakti torbacı operasyonu! Özel harekat destekli baskında 5 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle