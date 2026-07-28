Okullarda karne devamsızlık ve disiplin kuralları değişti

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 13:46

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarını ilgilendiren yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte karne uygulamasından devamsızlık takip sistemine, seçmeli ders tercihlerinden okul güvenliği ve disiplin kurallarına kadar birçok alanda yeni dönem başladı.Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimlerini ilgilendiren yeni uygulamalar hayata geçirildi.

KARNEYE EK OLARAK GELİŞİM RAPORU VERİLECEK

Yeni dönemin en dikkat çeken değişikliklerinden biri gelişim raporu uygulaması oldu. Buna göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında 5'inci sınıftan itibaren öğrenciler, her dönem sonunda karnelerinin yanında gelişim raporu da alacak.

Gelişim raporunda öğrencilerin yalnızca ders notları değil, eğitim sürecindeki farklı gelişim alanları da değerlendirilecek.

Raporda şu başlıklar yer alacak:

Akademik gelişim

Devam durumu

Sosyal gelişim

Duygusal gelişim

Öğretmen değerlendirmeleri

Öğrencinin gelişim düzeyine ilişkin gözlemler

Hazırlanan raporlar elektronik imza ile oluşturulabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ile velilerin erişimine sunulabilecek.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE YENİLİK

Yeni düzenlemeyle öğrencilerin değerlendirilmesinde derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları esas alınacak. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenciler, öğretmen rehberliğinde bireysel veya grup halinde en az bir proje hazırlamak zorunda olacak. Proje hazırlamayan öğrenciler için değerlendirme puanı sıfır olarak uygulanacak.

DEVAMSIZLIKTA YENİ TAKİP SİSTEMİ

MEB, devamsızlık konusunda da yeni kurallar getirdi. Yeni uygulamaya göre:

Özürsüz devamsızlığı 5 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek.

10 ve 15 günlük devamsızlıklarda yeniden bildirim yapılacak.

Sürekli tedavi gören, organ nakli gereken hastalığı bulunan, kaynaştırma eğitimi alan veya koruma altındaki öğrenciler için 30'uncu günde de bilgilendirme yapılacak.

20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

SEÇMELİ DERSLERDE YENİ DÖNEM

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercih tarihleri değiştirildi. Bundan sonra öğrenciler seçmeli ders tercihlerini ocak ve şubat aylarında yapacak.

Tercihler; veli, sınıf rehber öğretmeni, rehberlik öğretmeni bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek ve e-Okul sistemine işlenecek.

Yeterli öğrenci sayısına ulaşılmayan dersler açılmayacak. Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin dersleri ise okul yönetimi tarafından belirlenecek.

OKUL KAYITLARINDA ADRES DOĞRULAMASI YAPILABİLECEK

Yeni düzenlemeyle okul kayıt süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Kayıt işlemleri, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak. Gerek görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması için elektrik, su, doğal gaz faturası gibi belgeler istenebilecek.

NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ KURALLAR

Nakil işlemleri, sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Nakiller dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Ancak doğal afet, sağlık sorunları veya iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda süre şartı aranmayacak.

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YENİ ŞART

Ortaokula başlayan öğrencilerin şubeleri e-Okul üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek. Şube değişikliği ise yalnızca belirli şartlarda yapılabilecek. Buna göre; velinin yazılı talebi, rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu gerekecek. Şube değişikliği aynı eğitim öğretim yılı içinde yalnızca bir kez yapılabilecek.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Yeni yönetmelikle okul güvenliği konusunda da yeni uygulamalar getirildi. Gerekli görülmesi halinde okul, pansiyon, sıra, masa, dolap gibi alanlarda tedbir amaçlı arama yapılabilecek.

Arama sırasında öğrencilerin kişilik haklarının korunması esas alınacak ve yapılan işlemler tutanak altına alınacak.

BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINA ALINDI

Okullarda telefon ve diğer bilişim araçlarının kullanımına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Okul yönetiminin belirlediği kurallara aykırı şekilde bilişim araçlarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Yeni yönetmelikle birlikte şu düzenlemeler de yürürlüğe girdi:

Öğrenci belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Veli görüşmeleri okulun randevu sistemi üzerinden yapılabilecek.

Öğretmenlerin rehberlik görevleri daha ayrıntılı şekilde tanımlandı.

Mesleki çalışmalar uygun görülmesi halinde uzaktan yapılabilecek.

Okul öncesi eğitimde farklı erişim modelleri uygulanabilecek.

İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için uyum eğitimleri güçlendirilecek.

MEB'in yeni düzenlemeleri, belirtilen takvim doğrultusunda kademeli olarak uygulanacak.

MEB'in yeni düzenlemesi hangi okulları kapsıyor?

Yapılan değişiklikler okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarını kapsıyor. Düzenlemeler öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimleri için yeni uygulamalar getiriyor.

Karne ve gelişim raporu değişiklikleri

Karne sistemi değişti mi?

Evet. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında 5'inci sınıftan itibaren öğrenciler karnelerinin yanında gelişim raporu da alacak.

Gelişim raporunda hangi bilgiler yer alacak?

Öğrencinin akademik gelişimi, devam durumu, sosyal ve duygusal gelişimi, öğretmen değerlendirmeleri ve genel gelişim düzeyine ilişkin gözlemler bulunacak.

Dijital rapor ve değerlendirme

Gelişim raporu nasıl paylaşılacak?

Hazırlanan raporlar elektronik imza ile oluşturulabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ve velilerin erişimine sunulabilecek.



Öğrenci değerlendirme sistemi değişti mi?

Evet. Öğrencilerin bilgi ve becerileri, derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktılarına göre değerlendirilecek.

Proje ve devamsızlık kuralları

Proje hazırlamak zorunlu olacak mı?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenciler öğretmen rehberliğinde bireysel veya grup halinde en az bir proje hazırlamak zorunda olacak. Proje hazırlamayan öğrenciler sıfır puan alacak.



Devamsızlıkta yeni kurallar neler?

Özürsüz devamsızlığı 5 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. 10 ve 15 günlük devamsızlıklarda yeniden bildirim yapılacak.

Belge ve seçmeli ders uygulamaları

20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilere belge verilecek mi?

Hayır. 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.



Seçmeli ders tercihleri ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında yapılacak.



Seçmeli dersler nasıl belirlenecek?

Öğrenciler tercihlerini veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde yapacak. Tercihler e-Okul sistemine işlenecek.

Okul kayıtları ve nakil işlemleri

Yeterli öğrenci olmayan seçmeli dersler açılacak mı?

Hayır. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan dersler açılmayacak ve öğrenciler açılan diğer seçmeli derslere yönlendirilecek.



Okul kayıtlarında yeni uygulama var mı?

Evet. Kayıt işlemleri ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak.



Velilerden adres belgesi istenebilecek mi?

Gerek görülmesi halinde su, elektrik veya doğal gaz faturası gibi belgeler talep edilebilecek.



Nakil işlemlerinde değişiklik yapıldı mı?

Evet. Nakiller sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek.

Okul içi uygulamalar

Şube değişikliği nasıl yapılacak?

Velinin yazılı talebi ve rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu gerekecek. Değişiklik aynı eğitim öğretim yılı içinde yalnızca bir kez yapılabilecek.



Okullarda telefon ve bilişim araçları için yeni kurallar var mı?

Evet. Kurallara aykırı şekilde bilişim araçlarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.



Okullarda arama yapılabilecek mi?

Güvenlik amacıyla gerekli görülen durumlarda okul, pansiyon, sıra, masa ve dolap gibi alanlarda tedbir amaçlı arama yapılabilecek. İşlemler tutanak altına alınacak.

Veli işlemleri ve yeni dönem

Öğrenci belgeleri nasıl alınacak?

Öğrenci belgeleri artık e-Devlet üzerinden alınabilecek.



Veli görüşmelerinde yeni sistem var mı?

Evet. Veli görüşmeleri okulun belirleyeceği randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.



Okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrenciler için yeni uygulama var mı?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için eğitim öğretim yılı başlamadan önce uyum eğitimleri uygulanacak.



Yeni düzenlemeler ne zaman uygulanacak?

MEB'in yaptığı değişiklikler, yönetmelikte belirtilen takvim doğrultusunda kademeli olarak yürürlüğe girecek.