Vuhan'dan kaçanların hayvanlarını, hayvanseverler besliyor 07.02.2020 12:44

Çin'de yayınlanan South China Morning Post gazetesi, koronavirüsün çıkış kenti olan Vuhan'da sahipsiz kalan 1000 evcil hayvanın hayvanseverler tarafından beslendiğini duyurdu. Hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.