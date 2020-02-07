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Vuhan'dan kaçanların hayvanlarını, hayvanseverler besliyor

Vuhan'dan kaçanların hayvanlarını, hayvanseverler besliyor

07.02.2020 12:44

Çin'de yayınlanan South China Morning Post gazetesi, koronavirüsün çıkış kenti olan Vuhan'da sahipsiz kalan 1000 evcil hayvanın hayvanseverler tarafından beslendiğini duyurdu. Hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.


Gazete, salgın nedeniyle evlerine dönmeyenlerin beslediği evcil hayvanlara Vuhan Hayvanları Koruma Birliği'nin sahip çıktığını; hayvan sahipleri ile kurulan temas sonrası evlere girilerek hayvanların beslendiğini yazdı. Gazete 23 Ocak'tan itibaren şehre giriş çıkışların nereyse kapatıldığını; salgından kaçanların ise evlerinde evcil hayvanlarının sahipsiz kaldığını; ölmek üzere olan bu hayvanlara ise hayvanseverlerin sahip çıktığını vurguladı. Haberde hayvanseverlerin evlerin kapılarını kırarak içeri girdikleri; içeriye yiyecek ve su bıraktıkları ve bu zamana kadar 1000 hayvana yardımcı oldukları belirtildi.
China Daily gazetesi, 11 milyondan fazla nüfusu bulunan Vuhan'da salgın nedeniyle 5 milyon insanın şehirden ayrıldığını; kentte 600 bin civarı evcil hayvan bulunduğunun düşünüldüğünü ve bu zamana kadar 700 ailenin Vuhan Hayvanları Koruma Birliğİ'ne başvurduğunu duyurdu.
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