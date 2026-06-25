Venezuela'daki deprem anı ve büyük yıkım kamerada!

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 10:10

Güney Amerika ülkesi Venezuela, yarım dakika arayla meydana gelen iki dev sarsıntıyla adeta kabusu yaşadı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından geçilen verilere göre ülke, peş peşe gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık (ikiz) depremlerle sarsıldı. Dev kırılmanın ardından bazı kentlerde binaların yıkıldığı bildirildi.

39 Saniye Arayla İki Büyük Şok

İlk deprem, Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 21,9 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntının şoku henüz atlatılamamışken, tam 39 saniye sonra aynı eyaletin Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda, yerin 10 kilometre derinliğinde 7.5 büyüklüğünde ikinci bir ana şok daha meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen bu ikinci sarsıntı, yıkımın boyutunu artırdı.

İki Ülkenin Başkenti Birden Sallandı

Yaracuy merkezli depremler, geniş bir coğrafyada sismik alarm verilmesine neden oldu. Sarsıntılar, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın yanı sıra komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota'da da çok şiddetli şekilde hissedildi.

Depremin ardından kameraların karşısına geçen Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, başkent Caracas dahil bazı kentlerde binaların yıkıldığını doğruladı. Olası güçlü artçı sarsıntı riskine dikkat çeken Bakan Cabello, vatandaşlara kesinlikle evlerine girmemeleri ve açık alanlarda beklemeleri yönünde acil çağrıda bulundu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir bilanço açıklanmadı.