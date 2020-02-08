Korona virüsü insanlara pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir, pulları ne işe yarıyor? 08.02.2020 12:40

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Koronavirüsünün ardından Wuhan kenti karantina altına alındı. Koronavirüsünden bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 637'ye yükseldi. Güney Çin Ziraat Ünivertesi tarafından yapılan açıklamada, Pangolin türü hayvanın koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali olduğu belirtildi. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi "Pangolin nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, pangolin pulları ne işe yarıyor? Korona virüsü insanlara pangolinden mi bulaştı? İşte detaylar...

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama geldi. Üniversite yaptığı araştırma sonucunda ismini çok da duymadığımız Pangolinler ile koronavirüs salgınının bağlantılı olabileceği belirtildi. Peki, pangolin nedir, pulları ne işe yarıyor? Korona virüsü insanlara pangolinden mi bulaştı?

PANGOLİN NEDİR?

Vücutları, kiremit gibi dizilmiş büyük keratin pullar sebebiyle, kozalaksı görünümdedirler. Vücudun yalnızca üst bölümünde olan bu pullar kuyruğun tamamında bulunur. Vücudun pulsuz olan alt kısmı ve bacakların iç tarafı ise kıllıdır. Pullar arasında da kıl vardır.

Başları uzun yapılıdır. Zygomatic yay ortadan kalkmış ya da körelmiş; ptygoidea ise iyi gelişmiştir. Alt çene, basit iki kemik köprü kalacak biçimde körelmiş; angular ve articular çıkıntı yoktur. Bel omurları eklem çıkıntılarından yoksun; köprücük kemiği oluşmamıştır. Kısa yapılı ön üyeleri kazmak için kuvvetli kazıcı tırnaklar taşır; ön ve arka ayaklar 5 ışınlı ve parmakları tırnaklıdır. Dişleri yoktur; dilleri uzun ve solucan şeklindedir. Tükürük bezleri iri yapılı; mideleri çok kaslı ve öğütücü mide dişleri vardır. beynin koklama lobu büyük; büyük beyin ilkel yapılıdır. Midenin iç çeperi keratin çıkıntılıdır.

Gececil hayvanlardır. Gündüzleri genellikle mağaralarda saklanırlar. Toprak üzerinde ya da ağaçta yaşarlar. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olmalarıyla tanınırlar.

PANGOLİNLER NEREDE YAŞARLAR?

Pangolinlerin koronavirüs taşıyıcısı olma ihtimali en çok da bu sorunun yanıtını aratıyor. Pangolinler Türkiye'de yaşayacak türde hayvanlar arasında bulunmuyor. Pangolinler Uzakdoğu ve Orta Asya'da yaşıyorlar. Pangolinler Çin, Sunda, Hindistan ve Filipinler'de görülüyor. Buna rağmen son birkaç yıldır Çin'de hiç pangolin görülmemiştir. Dev siyah karınlı pangolin ve beyaz karınlı pangolin Afrika'da yaşar.

Pangolinler karıncayiyenler ile yakın akraba olmasa da, karıncalar ve termitleri yerler. Bu gece avlanan böcekçiller (insectivores) her gün 140 ila 200 gram böcek tüketir. Pangolinler dişlerden yoksundur, bu yüzden avını sindirmek için küçük taşları yutarlar. Koku duyularını kullanarak avlanır ancak beslenirken burunlarını ve kulaklarını tıkar, gözlerini kapatırlar. Toprağı kazmak ve ava ulaşmak için güçlü pençelerini ve bitki örtüsünü kullanırlar. Yapışkan tükürükle kaplanmış uzun dilleri ile avlarını yakalarlar.

PANGOLİNLER YALNIZ HAYVANLARDIR

Çiftleşme dışında, pangolinler yalnız canlılardır. Erkekler anal bezlerden, idrardan ve dışkıdan gelen kokuları kullanarak bölgelerini işaretler. Dişiler yaz veya sonbaharda eş bulmak için kokuların izini sürerler. Erkekler dişi için yarışırlar. Bunun için kuyruklarını kullanarak dövüşürler. Çiftleşmeden sonra dişi doğum yapmak ve yavrularını büyütmek için bir yuva arar veya kazar.



Gebelik süresi türe bağlıdır ve 70 ila 140 gün arasındadır. Asya türleri bir ila üç yavru doğururken, Afrika pangolini genellikle bir doğum yapar. Doğumda yavrular yaklaşık 15 cm uzunluğundadır ve 80 ila 450 gram arasındadır. Pulları beyaz ve yumuşaktır, ancak birkaç gün içinde sertleşir ve kararır. Anne ve yavru doğumdan sonraki ilk iki-dört hafta boyunca yuva içinde kalırlar. Dişi yavrusunu emzirir ve tehdit altında olursa vücuduyla sarar. Başlangıçta yavrular annenin kuyruğuna tutunur. Büyüdükçe sırtına binerler. Yavrular yaklaşık 3 aylıkken sütten kesilir ancak 2 yaşında cinsel olarak olgunlaşana dek anneleriyle birlikte kalır.