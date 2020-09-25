Ukrayna'nın Harkiv ilinde AN-26 tipi askeri uçak düştü. Alev topuna dönen uçağın görüntüleri korku salarken, 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı...
Ukrayna'da askeri uçak düştü: 22 kişi hayatını kaybetti
25.09.2020 23:15
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