FETÖ-PKK-DEAŞ-FETÖ-DHKP-C ve daha nicesi... Terör örgütleri ile destekçileri bir oldu Türkiye’yi hedef aldılar. Ülke olarak birçok sorunla karşılaştık ve hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Fakat olmasını hiç istemediğimiz olaylar olmasaydı eğer düşmanı da arkamızdan vuranları da göremeyecektik. Nitekim tarihte de böyle olmuştu. İşte A Haber'in yaptığı analizle ihanetin dünü ve bugünü...
A Haber ihanetin dünü ve bugününü analiz etti: İşte FETÖ-PKK-DEAŞ-DHKP-C'nin Türkiye'ye verdiği zararlar
25.09.2020 23:15
- A Haber ihanetin dünü ve bugününü analiz etti: İşte FETÖ-PKK-DEAŞ-DHKP-C'nin Türkiye'ye verdiği zararlar
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