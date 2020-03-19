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İngiltere'de şok eden iddia! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü mü?

İngiltere'de şok eden iddia! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip öldü mü?

19.03.2020 13:36

Birleşik Krallık ortaya atılan bu iddia ile sallnıyor. Koronavirüs nedeniyle kendini izole eden Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edildi. İddianın devamında Saray'dan cuma günü bir açıklama geleceği belirtildi.


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