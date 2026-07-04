Gazzeli çocuklara büyük moral: Başkan Erdoğan'ın desteğiyle yaz kampları başladı!

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 19:12

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Anlamlı Açılış

Türkiye'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen "Umut Pınarları 2026" yaz kamplarının açılışı, çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından düzenlenen programda çocuklar; ilahi, halk oyunları, karate ve sirk gösterileriyle yaz kamplarının başlamasını kutladı.

"Büyük Zorluklarla Organize Edildi"

Konsey bünyesinde kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bu organizasyonu düzenlemenin büyük bir zorluk oluşturduğunu söyledi. Malzeme yetersizliği, ulaşım güçlükleri ile tesislerdeki yıkıma dikkat çeken Tafiş, yaklaşık 8 bin çocuğun yararlanmasının hedeflendiği kampların sonraki aşamalarda Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde de başlayacağını aktardı.

"Yüzlerinde Yeniden Tebessüm Oluşturmak İstiyoruz"

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin ise Türkiye'nin desteğiyle Gazze Şeridi genelinde 60 yaz kampının açıldığını belirtti. Kamplarda eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra resim atölyeleri ile psikososyal destek programlarının da yer aldığını ifade eden Muhaysin, "Savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmeye ve yüzlerinde yeniden tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Kamp katılımcısı çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti de yaşanan tüm yıkıma rağmen mutlu olmaya hakları olduğunu belirterek, Gazze halkına verdiği destek dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti.